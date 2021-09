Corona: Jena kurz vor der Warnstufe 1

Jena. Jenaer Rathaus meldet neun neue Infektionen

Eine 7-Tage-Inzidenz von 47 und ein Belastungswert, der am zweiten Tag in Folge bei drei Prozent liegt: Sollte sich die Situation am Freitag nicht entspannen, gilt in Jena die Frühwarnstufe 1.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Mittwoch neun Neuinfektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Das Infektionsgeschehen betrifft Folgefälle in Familien. Zudem wurden in den folgenden Einrichtungen nach positiven Coronafällen Quarantänemaßnahmen ausgesprochen: Rautalschule, Kita Kinderbude, Kita Sportforum (Nachfolgefälle), eine Gruppe bei einer Tagesmutter. Der Belastungswert ist der prozentualer Anteil intensivmedizinisch behandelter Covid-19-Fälle an der Gesamtzahl der Intensivbetten in Thüringen.

