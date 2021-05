Jena. In keinem Jenaer Stadtteil hat es bisher auffällige Häufungen von Corona-Fällen geben.

Mobile Impfteams wie in Köln oder Hamburg bedürfe es daher nicht. Dies hat Dezernent Eberhard Hertzsch am Dienstag in der Stadtrats-Fragestunde gesagt. Häufungen gab es nur bei Cluster-Ausbrüchen in Seniorenheimen. Lena Saniye Güngör, Fraktionsvorsitzende der Linken, hatte sich erkundigt, weil zuletzt über Corona-Häufungen bei Menschen in prekären Lebensverhältnissen berichtet wurde.