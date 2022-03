Hunderte Corona-Kritiker protestieren in Jenaer Innenstadt

Am Montag haben sich in Jena etwa 350 Kritiker der Corona-Maßnahmen auf dem Eichplatz an einer Kundgebung beteiligt. Anschließend zogen die Teilenehmer zwei Runden durch die Innenstadt mit Antje Beyer und Clemens Leder.

Foto: Jens Henning