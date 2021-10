Corona: Neue Infektionen in Schulen des Saale-Holzlands

Eisenberg. Saale-Holzland richtet neue Hotline rund um Fragen zu Corona ein

Am Sonntag wurden dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises zwei neue Corona-Fälle gemeldet. Die Gesamtzahl der Infizierten ist damit auf 4998 gestiegen, der Inzidenzwert liegt bei 66,4.

In einer Schule im Landkreis ist ein neuer positiver Fall aufgetreten, damit sind in der betreffenden Klasse zwei positive Fälle bestätigt. In einer Grundschule wurde ein Kind positiv getestet, das auch den Hort besucht, so dass mehrere Klassen betroffen sind. Die Eltern sind durch die Schulleitungen informiert. Die Kontaktpersonennachverfolgung im Gesundheitsamt gestaltet sich schwierig und kann zeitnah aktuell nicht geleistet werden.

Seit Montag, 4. Oktober, ist im Gesundheitsamt des Landkreises eine neue Bürgerhotline zu Fragen rund um die Corona-Pandemie freigeschalten.

Darüber hinaus weist das Gesundheitsamt des Landkreises darauf hin, dass bei der grundsätzlich möglichen Verkürzung von Kontaktpersonen-Quarantäne einiges zu beachten ist: Vorzeitig „Frei-Testen“ können sich Kontaktpersonen von Infizierten; für die Infizierten selbst gilt dies nicht. Gerechnet vom letzten Kontakt zur infizierten Person, kann sich eine Kontaktpersonen frühestens- am fünften Tag nach dem letzten Kontakt mit einem PCR-Test „Frei-Testen“, am siebten Tag nach dem letzten Kontakt mit einem personalisierten Schnelltest.

Ein solcher Test kann kein selbst durchgeführter Selbsttest sein (daher reicht auch ein Handyfoto vom Selbsttest nicht), sondern muss durch autorisierte Personen oder Stellen erfolgen (DRK, Arztpraxen oder Apotheken), die dies anbieten.

Die Verkürzung der Quarantäne von Kontaktpersonen ist nicht in jedem Fall möglich, beispielsweise nicht bei Erkrankungshäufungen etwa in einer Kita oder Schule. Daher empfiehlt sich in jedem Fall eine Rücksprache mit dem Gesundheitsamt.

Bürgerhotline 036691/70-829, Mo-Fr 8.30-11.30 und Mo-Do 13-15 Uhr; außerhalb dieser Zeiten weiterhin an das Servicecenter wenden unter Rufnummer 115