Corona-Politik: Stadt Jena kritisiert den Bildungsminister

Jena. Der Freistaat stellt die Tests in den Kindertagesstätten und Schulen ab 1. August ein. Jena finanziert das Testangebot weiter. Für die Entscheidung von Bildungsminister Holter gibt es Kritik.

Die Stadt Jena finanziert das Testangebot in den Kindertagesstätten und Schulen weiter. „Aufgrund der unverständlichen Entscheidung des Thüringer Kultusministeriums hat sich der Krisenstab der Stadt Jena dazu entschieden, die Testungen (zweimal pro Woche) in allen Jenaer Einrichtungen nahtlos fortzusetzen“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler am Freitag. Die Bestellung und Ausgabe erfolge wie gewohnt, die Einrichtungsleitungen seien bereits informiert worden.

Das Land Thüringen stellt vom 1. August an die Tests in den Kindertageseinrichtungen und Schulen auf das Corona-Virus ein. Damit drohe, dass diese wichtige Vorsorgemaßnahme nicht mehr finanziert wird. In der aktuellen Pandemiesituation sehe die Stadt Jena weiterhin einen dringenden Bedarf, die Teststrategie fortzuführen, um die Sicherheit der Kinder, deren Familien und des Personals in den Einrichtungen zu garantieren. „Bildungsminister Helmut Holter fordern wir wiederholt auf, seine Entscheidung zu überdenken und die Tests wieder aufzunehmen“, sagt Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD).

Für den CDU-Dezernent Benjamin Koppe liege die Vermutung nahe, das Land werde aufgrund finanzieller Erwägungen das Testangebot in den Einrichtungen zurückfahren und bewusst das Risiko unentdeckter Infektionen in Kauf nehmen. „Gerade angesichts der Reisezeit und der zunehmenden Anzahl von Urlaubsrückkehrern werden die Testungen in den Jenaer Kindergärten einen wichtigen Beitrag zum Infektionsschutz leisten“, sagt Koppe als Leiter des Jenaer Krisenstabes. Der Krisenstab habe eine eindeutige Entscheidung zu Gunsten einer stabilen und sicheren Kinderbetreuung getroffen.