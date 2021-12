Corona: Zwei weitere Todesfälle in Jena

Jena. Viele unbearbeitete Vorgänge erschweren die Arbeit gegen die Ausbreitung des Virus in Jena.

Zwei weitere Menschen sind in Zusammenhang mit Corona verstorben. Das bestätigte die Stadt am Dienstag. „Eine Person bewohnte das Vitanas-Seniorenheim, sie war zweifach geimpft, die andere Person verstarb im häuslichem Umfeld, hier konnte der Impfstatus nicht geklärt werden“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut (RKI) am Montag 37 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. Weitere 87 Fälle seien nach Meldeschluss an das RKI eingegangen und werden am Mittwoch in der Statistik zu sehen sein. 600 Fälle seien zwar statistisch gemeldet, aber nicht ermittelt. „Dadurch konnten viele Quarantänebescheide noch nicht versandt werden. Hier bittet das Gesundheitsamt nochmals um Geduld, es wird an einer Lösung gearbeitet“, betont Philler.

In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten: Kita Kernbergzwerge, Kita Jona und Joni, Kita Frechdachs, Kita Marie Juchacz, Kita Am Steiger, Kita Löbstedter Grashüpfer, Galileoschule, Heinrich-Heine-Schule, Leonardoschule, Abbegymnasium, Trießnitz-Schule, Rautalschule, Schillerschule, Talschule, Lobdeburgschule. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt jetzt bei 735,1 (Montag: 782,1 Sonntag: 783,9)