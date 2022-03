Coronafälle in 48 Jenaer Schulklassen

Jena. Auch die Infektionswelle an den Jenaer Seniorenheimen wächst weiter.

Die Stadt Jena hat am Dienstag 236 neue Coronafälle an das Robert-Koch-Institut übermittelt. Weitere 200 Fälle wurden nach Meldeschluss von den Laboren gemeldet. „Das Gesundheitsamt bittet alle Infizierten um Geduld. Die Masse der eingehenden Fälle kann nur mit erheblicher Zeitverzögerung abgearbeitet werden“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Aus 48 Schulklassen wurden neue Infektionen gemeldet. Auch die Infektionswelle an den Seniorenheimen wächst weiter.

Die Statistik:

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anzahl aktiver Fälle: 3994

stationäre Fälle: 15

davon auf Intensivstation: 0

Hospitalisierungsinzidenz: 1,8

Infektionen der vergangenen sieben Tage: 2081 (Montag: 2028)

Sieben-Tage-Inzidenz: 1878,4 (Montag: 1831; Sonntag: 1775)

Es gilt Basisstufe für Jena laut Thüringer Frühwarnsystem.