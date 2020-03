Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Coronavirus bestimmte den 15. Tag der offenen Töpfereien in Jena

„Bleiben Sie gesund!“ Diesen Wunsch hatte Annette Möbius an der Eingangstür und in einem Schaukasten in ihrer Werkstatt in der Mühlenstraße in Jena schriftlich formuliert. Eigentlich wollte sich die Töpfermeisterin an den beiden Tagen der offenen Töpfereien beteiligen.

Doch am Sonnabend früh, kurz vorm offiziellen Start, traf sie eine andere Entscheidung. „Vielleicht wäre es möglich gewesen, die Besucherzahl in den Räumen zu reglementieren. Ich habe mich aber dagegen entschieden, im Interesse der Gesundheit aller Beteiligten“, sagte Möbius. Am Donnerstag hatte Möbius noch bei der neuen Obermeisterin der Thüringer Töpferinnung angefragt, ob die Veranstaltung am Wochenende überhaupt stattfindet oder nicht. Die Verantwortliche aus Triptis ließ die Entscheidung den Töpfereien offen. Bitte, dass nicht zu viele Besucher gemeinsam das Atelier betreten Ernsthaft überlegt, vielleicht wegen Corona auch nicht zu öffnen, hatten auch Ragnvald Leonhardt (64) und Petra Lieberenz (51) in der Karl-Liebknecht-Straße in Jena-Ost. „Wir wollten den Sonnabend abwarten, wie der Tag angenommen wird“, sagte Leonhardt. An der Eingangstür seines Keramikateliers hing ein Zettel mit der Bitte, „gemeinsam darauf zu achten, dass sich nicht zu viele Besucher gleichzeitig im Atelier aufhalten.“ Die Resonanz hielt sich dann erwartungsgemäß in Grenzen. „Für uns ist das nicht schlimm. Wir konnten an unseren Stücken weiterarbeiten. Mit den Besuchern, die gekommen sind, konnten wir sehr lange reden. Die Gäste konnten uns über die Schultern schauen. Diese Möglichkeit des ausgiebigen Gespräches haben wir die Woche über eher selten“, sagte Leonhardt. Menschen sind derzeit nicht in Kauflaune Der mittlerweile 15. Tag der offenen Töpfereien sei dennoch ein wichtiger Start für alle Töpfer, „auch wenn die Leute im Moment andere Probleme haben durch das Coronavirus. Sie sind auch nicht so in der Kauflaune. Das muss man einfach akzeptieren. Wir stellen aber Dinge her, die nicht schlecht werden, die sich halten“, sagte Lieberenz. Das Künstlerpaar Leonhardt/Lieberenz will im Jahr 2020 zwölf Töpfermärkte besuchen. „Das ist aber eine eher geringe Zahl. Es gibt Töpfereien, die sind jedes Wochenende unterwegs und dann sogar oftmals auf zwei Märkten parallel. Wir haben hier den Laden. Und mein Partner hat auch Aufträge, die er abarbeiten kann“, sagte die 51-Jährige. In Dornburg hatte Ulrich Körting seine Werkstatt, wie jeden Sonnabend, geöffnet. Er gehörte aber nicht zu den Töpfereien, die sich am Tag der offenen Türen beteiligte. Besucher hatte er dennoch bis kurz vor Mittag. „Die Leute haben angeklopft. Da habe ich sie hereingebeten. Die meisten drehten ihre Runde und sind dann ins benachbarte Bauhaus-Werkstatt-Museum gelaufen“, sagte Körting.