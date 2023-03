Cosplayer treffen sich im April auf der Leuchtenburg

Seitenroda. So sieht das Programm zum Tag des Thüringer Porzellans am 1. und 2. April aus.

Zum diesjährigen Tag des Thüringer Porzellans am 1. und 2. April wird Märchenhaftes aus der Welt des weißen Goldes gezeigt.

In den Manufakturen in Lippelsdorf, Kahla, Reichenbach, Rudolstadt und Sitzendorf wird gezeigt, wie Porzellan hergestellt wird. Vom Hirsch mit dem goldenen Geweih über den Froschkönig bis zu Märchen-Kindergedecken gebe es viel zu bestaunen. Die Museen in Altenburg, Rudolstadt, Gotha, Eisenberg und Arnstadt würden indes die Märchenschätze aus historischer Sicht zeigen. Auf der Leuchtenburg würden beim „Cos in the Castle“ – einem Treffen von Cosplayern, die Figuren aus Filmen, Serien oder Videospielen nachstellen – sogar moderne Märchen lebendig.

Die Thüringer Künstlerinnen Kati Zorn, Cosima Göpfert, Kerstin Kreller und Yvonne Neubeck-Aslan würden zudem ihre Ateliers öffnen. Von den karikativen „Kleine Brötchen und warme Semmeln“ über die „Prinzessin auf der Erbse“ bis hin zur Gestaltung der goldenen Gans: Die Künstlerinnen beeindruckten mit ihren Projekten, heißt es. Bettina Thieme sei auf der Leuchtenburg zu Gast und beschäftige sich mit den Farben aus Untertagegestein – wie es die sieben Zwerge gefördert haben könnten.

Zwei Vereine aus Ilmenau und Hermsdorf bewahren regionale Porzellangeschichten. Sogar die Hermsdorfer Porzellanfabrik lasse wieder ganz seltene Einblicke zu. Erstmalig in diesem Jahr habe der Tag des Thüringer Porzellans eine besondere Außenstelle: In Hamburg öffne Susanne Katzenberg ihren Projektraum „Unverloren“, in dem sie sich mit Klassikern des DDR-Designs beschäftigt.