Countryband im Landgasthof von Schorba

Der US-Countrysänger Nick Dittmeier kommt mit der Band The Sawdusters nach Thüringen und spielt am Sonntag, 7. Mai, ab 17 Uhr im Landgasthof von Schorba. „Für Freunde dieser Stilistik ist diese Band ein Muss und für Skeptiker eine Gelegenheit, sich vom Spirit des traditionellen Country/Rock, der Spielfreude und der großartigen Songs begeistern zu lassen“, wird in der Einladung bemerkt.

Einen Support gibt es auch: Als Vorband tritt die „Rudi Tiesday Band“ auf. Karten sind erhältlich unter www.jenakultur.de