Covid-19: 124 aktive Fälle in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Donnerstag zehn neue Covid-19-Fälle gemeldet. Da sechs Personen als genesen eingestuft werden, gibt es nach Angaben der Stadtverwaltung 124 aktive Fälle. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Wegen einer Covid-19-Infektion eines Mitarbeiters des Restaurant „L’Osteria“ in der Neuen Mitte bittet die Verwaltung erneut alle Gäste des Restaurants, die sich dort seit einschließlich Freitag, 23. Oktober, länger aufgehalten oder sich dort am Montag Speisen abgeholt haben, in den kommenden Tagen ihre Gesundheit zu beobachten. „Wenn typische Covid-19-Symptome auftreten (trockener Husten, Fieber, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns), sollte umgehend der Hausarzt kontaktiert werde“, heißt es.

Das Restaurant, das seit Montag Speisen zum Mitnehmen angeboten hatte, habe geschlossen werden müssen. Die Statistik für Jena vom Mittwoch, 4. November:

Anzahl aktiver Fälle: 124

davon am 4. November: 10

davon stationär: 14

schwere Verläufe: 1

Infizierungen der vergangenen sieben Tage: 76

Sieben-Tage-Inzidenz

für Jena: 70,2

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 428

Gestorbene insgesamt: 4

Genesene insgesamt: 300

davon in den vergangenen 24 Stunden: 6