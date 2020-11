Die Corona-Viren machen auch um die Schulen des Landkreises keinen Bogen. Im Vergleich mit anderen Thüringer Landkreisen findet sich jedoch aus dem Saale-Holzland eine überschaubare Anzahl betroffener Einrichtungen auf den Ampellisten des Thüringer Bildungsministeriums.

Seit Donnerstag gehört das Leuchtenburg-Gymnasium in Kahla zu den betroffenen Einrichtungen. Nach einem bekannt gewordenen Infektionsfall wurden die Schüler der Klasse 9 in Quarantäne geschickt, ebenso die Lehrer, die dort unterrichtet hatten. Dadurch sehe sich das Kollegium jedoch nicht mehr in der Lage, den regulären Unterricht aufrecht zu erhalten, erklärte Janine Laumann, stellvertretende Schulleiterin.

Deshalb wurde in Kahla entschieden, die Klassenstufen 7, 8, 9 und 10 ab Montag, den 16. November für eine Woche in den Distanzunterricht zu schicken. Die Klassenstufen 5 und 6 sowie die Abiturklassen werden weiterhin Präsenzunterricht erhalten. „Mit unserer selbst entwickelten Schul-Cloud haben wir ein gutes Instrument für die Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern. Die Aufgabenverteilung durch die Fachlehrer und die Rückmeldung der Schüler funktionieren damit gut“, ergänzte sie.

93 Schüler sowie 16 Lehrkräfte in Quarantäne

Zwei einzelne Infektionsfälle eines Schülers und einer Lehrkraft hatten auch in der Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ in Dorndorf-Steudnitz zu Wochenbeginn die Schulampel von Grün auf Gelb springen lassen. Das Gesundheitsamt hatte in der Folge für 93 Schüler sowie 16 Lehrkräfte Quarantäne angeordnet. Mit den verbliebenen Fachlehrern konnte die Schule jedoch nicht den Unterricht für die verbleibenden Schulklassen unter den nötigen Hygieneregeln gewährleisten. Deshalb wurde nach Absprache mit dem Schulamt, dem Ministerium und dem Gesundheitsamt die vorläufige Schließung der Schule beschlossen. Nach jetzigem Informationsstand könne jedoch die Klasse 5 ab Dienstag, 17. November, wieder mit dem Präsenzunterricht beginnen, hieß es aus dem Landratsamt.

Ab Dienstag kommender Woche kehren auch die Schüler der Klasse 2 der Grundschule „Im Saaletal“ in Camburg wieder zur Normalität zurück, wenn ihr Coronatest negativ war und 48 Stunden vor dem Schulbesuch keine Symptome auftreten sind. Die Kinder der ersten und zweiten Klassen waren wegen eines Infektionsfalles vorsorglich in Quarantäne geschickt worden. Für die Schulanfänger heißt es noch bis zum 23. November: zu Hause lernen. Das mit Stufe „Gelb“ verbundene eingeschränkte Betreuungsangebot von 7 bis 14 Uhr gelte jedoch auch für alle Schüler weiterhin, war von Schulleiterin Katrin Heewig zu erfahren.

In der Regelschule „Am Hermsdorfer Kreuz“ in Hermsdorf ist nach Angaben des Bildungsministeriums wegen einer bestätigte Infektion eine Person in Quarantäne bis voraussichtlich 21. November.

Am Berufsbildungszentrum in Hermsdorf ist wegen einem Infektionsfall eine Klasse bis voraussichtlich 19. November in Quarantäne.

An der Grundschule in Ottendorf war für eine Person häusliche Quarantäne angeordnet worden.