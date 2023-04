Abfahrt am Holzmarkt

„Critical Mass“: Jahresauftakt der Rad-Demo in Jena

Jena. In diesem Jahr soll der Stadtrat über das Radverkehrskonzept entscheiden, da sei es wichtig, Präsenz zu zeigen, sagte ein ADFC-Vertreter.

Die erste „Critical Mass“-Fahrraddemo des Jahres startete am Dienstagabend. Etwa 50 Teilnehmer kamen zusammen, um gemeinsam über Jena-West, zum Friedensberg und zurück zum Holzmarkt zu radeln und für bessere Radfahrbedingungen in Jena zu demonstrieren. Begleitet wurden sie von einer wohlwollenden Abendsonne.

In diesem Jahr soll der Stadtrat über das Radverkehrskonzept entscheiden, es sei wichtig, jetzt Präsenz zu zeigen, sagte Stefan Ringleb vom ADFC. Auch Robert Pauli vom Klimaentscheid trat ans Mikrofon und warb um Unterstützung für den Klimaaktionsplan, über den der Stadtrat am 19. April entscheiden soll. Im Juni soll die „Critical Mass“ außerdem Teil eines „Musikstückes für 111 Radfahrer“ werden. Im Juli werde über die Stadtrodaer Straße geradelt – ein Höhepunkt, an dem sich 2020 etwa 500 Radler beteiligten. (jöba)