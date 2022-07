CSD-Empfang in Jena: Sichtbarkeit ist das Entscheidende

Jena. 2000 bis 3000 Teilnehmer werden zum Christopher Street Day am 30. Juli in Jena erwartet.

Auf den Christopher Street Day (CSD) wird in Jena schon zwei Wochen im Voraus eingestimmt. Am Donnerstagabend gab es einen Empfang im Jenaer Rathaus, der zugleich Ausstellungseröffnung war.

Die Ausstellung „Lesbische Rollenvorbilder” des Verbandes für lesbische, schwule, bisexuelle, trans*, intersexuelle und queere Menschen in der Psychologie stellt elf lesbische Frauen und ihr Wirken in den Mittelpunkt. Damit möchten der Verband und das Jenaer Frauenzentrum Towanda zur Sichtbarkeit von Lesben beitragen und Mut und Stolz vermitteln, die wichtigen Ressourcen für das Selbstbewusstsein und für die psychische Gesundheit von Lesben sind. OB Thomas Nitzsche (FDP) räumte in einem Grußwort ein, dass die Verwaltungsspitze arg von „alten weißen Männern“ dominiert werde. Dies zu erkennen sei der erste Schritt, um etwas zu ändern. Über das Thema werde gesprochen.

Die CSD-Parade ist für Sonnabend, 30. Juli, in Jena angemeldet. Sie führt wie im vergangenen Jahr vom Vorplatz des Westbahnhofes durch die Stadt mit Ziel Rasenmühleninsel. Die Veranstalter rechnen mit 2000 bis 3000 Menschen. Aus der Sichtbarkeit und Größe der Veranstaltungen ziehe die Gruppe Kraft für ihren Mühen um Gleichstellung. Es wurde auch über den Rückschlag gesprochen, dass zuletzt ein CSD-Banner in Lobeda zerstört wurde.