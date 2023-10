„Culture Beat“ sagt kurzfristig Auftritt in Jena ab: Dieser Ersatz kommt in die Goethe Galerie

Jena. Am Sonnabend ist eine große 90er-Party in Jena geplant: Kurzfristig gibt es eine wichtige Änderung.

Am Sonnabend, 7. Oktober, sollte „Culture Beat“ bei der 90er-Party in der Goethe Galerie in Jena auftreten. Doch am Freitag hat die Gruppe krankheitsbedingt abgesagt. Centermanager Michael Holz ist froh, „mindestens gleichwertigen Ersatz“ bieten zu können.

„Kurzfristig ist es dank der hervorragenden Beziehungen unserer Agentur gelungen, Captain Jack als Ersatz zu gewinnen“, sagte Holz am Freitag im Gespräch mit unserer Zeitung. Er bittet um Verständnis, dass in der Kürze der Zeit nicht alle Plakate in der Stadt getauscht werden können. Aber in der Goethe Galerie und auch am Einlass wolle man am Sonnabend auf die Veränderung in der Besetzung hinweisen.

Captain Jack springt kurzfristig für Culture Beat ein

Captain Jack ist einer der bekanntesten Eurodance-Acts und wurde 1995 von dem Wiesbadener Musikproduzenten Udo Niebergall ins Leben gerufen. Die rote Mütze und die Uniform sind das Markenzeichen. Frontmann Bruce Lacy und Sängerin Michelle Stanley werden nach Angaben des Einkaufscenters in Jena erwartet.

Die Band Captain Jack war regelmäßig in den Hitparaden vertreten. Sie erhielt 19 Gold- und Platinauszeichnungen und verkaufte eigenen Angaben zufolge 40 Millionen Tonträger. „Drill Instructor“, „Soldier Soldier“, „Iko Iko“, „In the Army now“ und „Captain Jack“ gehören zu den bekanntesten Hits.

Das müssen Besucher der Veranstaltung beachten

Die Veranstaltung in der Goethe Galerie beginnt um 21 Uhr. Neben Captain Jack gibt es Musik von den Künstlern HouseKaspeR, Floorfiller DJ Björn und DJ Bundy. Der Einlass erfolgt ausschließlich über den Eingang Schillerstraße. Die Garderobe befindet sich im Obergeschoss zwischen Intersport und Eventmode Prinzess.

Warum der FC Carl Zeiss Jena am Sonnabend vor einer schwierigen Aufgabe steht

Erfindung aus Jena: Jenaer Unternehmen konstruiert eine besondere Kamera