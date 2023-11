Dacharbeiten im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena: Anker werden gesetzt

Im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena laufen Dacharbeiten an der Westtribüne.

Jena. Eine Tribüne im Jenaer Stadion bekommt ein neues Dach: Die Vorarbeiten für die Montage laufen.

Die Vorbereitungen für den Dachanbau an der Westtribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld in Jena haben begonnen. Derzeit werden die Anker der Dachkonstruktion auf die Pfeiler montiert, teilte Andreas Trautmann, Sprecher der Stadionbetreibergesellschaft Elf5, auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Die neue Dachkonstruktion inklusive der rückwärtigen Verankerung wird in den kommenden Wochen montiert und anschließend nach oben gehoben. Ziel sei es, dies bis Weihnachten abzuschließen, sagte Trautmann.

Westtribüne ist derzeit nur zum kleinen Teil für Fans nutzbar

Die Westtribüne kann derzeit von den Zuschauern des FC Carl Zeiss Jena nicht genutzt werden. Die Ausnahme bildet ein Bereich im Block E, in dem mit einer Sondergenehmigung die Fans aus der Südkurve stehen. Sie können noch nicht in die Südostecke der Arena ziehen, weil für diese die rückwärtige Zuwegung noch nicht fertiggestellt ist. Nach derzeitigen Plänen sollen die Fans der Südkurve auch in der Zeit der Dacharbeiten weiter den Ausweichbereich auf der Westtribüne nutzen können.

Blick hinter die Westtribüne im Ernst-Abbe-Sportfeld. Foto: Tino Zippel

Das alte Dach der in den 1990er Jahre gebauten Westtribüne wurde abgenommen, um mit dem neuen Dach zum einen ein einheitliches Erscheinungsbild mit den anderen neuen Tribünen zu erreichen. Es hat aber auch technische Gründe, weil das Dach durch die gewonnene Höhe die Flutlichtscheinwerfer aufnehmen kann. Zudem ist die mögliche Dachlast höher, so dass eine Bestückung mit Solarzellen möglich wird.

Fertigstellung mit einem Jahr Verzug

Nach derzeitigem Stand soll die Arena im Ernst-Abbe-Sportfeld bis zur Jahresmitte 2024 fertiggestellt sein. Der ursprüngliche Plan sah die Einweihung im Sommer 2023 vor. Die Arbeiten stockten wegen nicht in den Plänen verzeichneter Altanlagen im Untergrund, des hohen Grundwasserstandes oder Problemen mit der Löschwasserversorgung. Die Arena soll 15.300 Zuschauern einen Platz bieten.

