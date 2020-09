Dance Konzert im Jenaer Paradies

Für Tanzvereine ist es derzeit schwer Bühnenpräsenz zu zeigen. Die Künstlerische Leiterin hatte während der Corona Zwangspause zu Hause einige neue Tänze entwickelt und diese den Tänzern per Video übermittelt. Die Mitglieder nahmen dies dankbar an und sie übten im stillen Kämmerlein.

Als sich die Tänzer endlich im Juni im Tanzstudio wiedersehen durften, waren auf diese Weise plötzlich viele neue Choreographien entstanden und nun wollten sie diese endlich auch dem Publikum präsentieren. So kam das Show-Ballett auf die Idee, einen eigenen Auftritt in der Natur zu organisieren.

Was bot sich da mehr an, als das Jenaer Paradies? So findet nun am Sonntag, 13. September auf der Boule Fläche vor der Stein Mal Eins Schule um 15 Uhr das erste Picknick Dance Konzert statt. Interessierte sind herzlich eingeladen. Jede Familie sollte jedoch eine kleine Decke mitbringen, damit man gemütlich, mit ausreichendem Abstand, den Vorführungen folgen kann.

In der kommenden Woche beginnen beim Show-Ballett Formel I auch wieder die neuen Tanzkurse. Interessierte Kinder (ab 4 Jahre) können sich anmelden. Nach oben gibt es keine Altersgrenze, denn der Verein bietet sogar Seniorensport und Tanz an. Nachfragen unter Telefon 0171 9021694 oder E-Mail show-ballett-formel1@t-online.de

Show-Ballett Picknick: Sonntag, 13. September, 15 Uhr im Paradies