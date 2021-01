Der in Flammen stehende Hof in Closewitz.

Jena Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe: "Die Wucht des Brandgeschehens in Closewitz hat uns alle überrascht."

Dank an die Einsatzkräfte nach Großbrand in Closewitz

Nach dem Großbrand in Closewitz hat Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe den beteiligten Feuerwehren und Helfern gedankt. "Die Wucht des Brandgeschehens hat uns alle überrascht. Es zeigt sich wiederum, wie wichtig das Miteinander von Berufs- und Freiwilligen Feuerwehren ist."

Das schnelle Eingreifen der Wehren vor Ort und der Nachschub aus allen Teilen der Stadt habe reibungslos funktioniert. Besonders wollte Koppe sich bei den Kollegen aus Mellingen und des THW für ihre Ausdauer beim Einsatz bedanken.

In der Nacht zum 2. Januar kam es im Jenaer Ortsteil Closewitz zu einem Großbrand mit hohem Schaden (wir berichteten). Um 3 Uhr erreichte die Leitstelle ein Notruf, in dem ein Großbrand eines Dreiseithofes im Ortskern gemeldet wurde. 8 Minuten später erreichten erste Einheiten die Brandstelle. Im Laufe der nächsten Stunde kam es zu mehreren Alarmerhöhungen, da das Feuer auf weitere Gebäudeteile übersprang. Glücklicherweise waren die Gebäude unbewohnt, Personen waren nicht in unmittelbarer Gefahr.