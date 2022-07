Das Finanzamt will ja doch gestört werden

Thomas Beier über ein Jena-Erfurter Telefonnummernproblem.

In diesem Fall ist die Kritik am Finanzamt wirklich unbegründet: Eine Leserin wählte am Mittwoch die Rufnummer 573 61 18 00, um die Grundsteuer-Hotline zu erreichen. Sie hatte dort ein Hühnchen zu rupfen, aber über die Antwort der Gegenstelle war sie einigermaßen entsetzt: „Der gerufene Teilnehmer möchte nicht gestört werden! Der gerufene Teilnehmer möchte nicht gestört werden!“, so redete jemand ohne Unterlass.

„Hallo, wie bitte?“, dachte sich die Frau. Für eine überlastete Behörde wäre ja ein Besetztzeichen oder Warteschleifenplatz 473 noch okay gewesen, aber eine Ansage, die förmlich danach riecht, als mache da jemand Büroschlaf, das geht gar nicht, sagte sie. Doch die gemeinsame Überprüfung am Lesertelefon ergab einen Fehler aufseiten der Steuerbürgerin. Um die Hotline des Jenaer Finanzamtes zu erreichen, muss eine Erfurter Vorwahl eingetippt werden.

Mit der Jenaer Vorwahl führt die Rufnummer zu einem nicht aktivierten Nebenstellentelefon einer Jenaer Rechtsanwaltskanzlei. Viel spricht dafür, dass hier mehrere Bürger falsch tippen. So verliert eine Behörde auch Freunde.