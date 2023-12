Das Friedenslicht brennt in Jena

In der Stadtkirche bewacht die Kirchenwache auch das Friedenslicht. Jeder konnte es sich am Mittwoch bei Anna Greulich holen.

Jena An mehreren Orten hat die Verteilung begonnen. Wie jedes Jahr gilt: Bitte eine geeignete Laterne mitbringen.

Das Friedenslicht aus Betlehem ist in Jena angekommen. Pfadfinder und weitere Personen holten es in Erfurt, wo die zentrale Aussendungsfeier für Thüringen stattfand. In der Stadtkirche passte Kirchenwächterin Anna Greulich am Mittwoch an der Information auf das Licht auf. Von 10 bis 17 Uhr ist diese besetzt.

Zu den weiteren Übergabeorten gehört das Bahnhofsgebäude in Jena-Göschwitz. Dort wird es bis Sonnabend, 23. Dezember, während der Öffnungszeiten weitergereicht. Auch unter Privatleuten wird es bereits verteilt.

Bei der Katholischen Kirche brennt das Licht auch, allerdings derzeit noch im Verborgenen. Es wird erst am 24. Dezember ausgegeben.

Seit 1986 wird das Friedenslicht in der Geburtsgrotte Jesu entzündet und weltweit verteilt.





