Das Gesicht des Ehrenamtes in Jena

Jena. Heidi Scheller von der Bürgerstiftung ist 50 geworden. Freiwilligenagentur mit ins Leben gerufen

Wenn die Förderer des Ehrenamtes zu würdigen sind – dann muss sie mit zuerst genannt werden: Heidi Scheller. Seit über 20 Jahren ist sie für das Ehrenamt in Jena aktiv. Am 16. Juni feiert Heidi Scheller ihren 50. Geburtstag, und sie kann auf einen beeindruckenden Einsatz für das Thema Ehrenamt zurückblicken. Als das Gesicht des Ehrenamts in Jena hat sie vor über 20 Jahren die Freiwilligenagentur Jena gemeinsam mit Doris Voll unter dem Dach der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland ins Leben gerufen und ist seitdem die engagierte Leiterin der Beratungsstelle. In diesen 20 Jahren hat Heidi Scheller viel erreicht und zahlreiche Veranstaltungen und Beratungsformate entwickelt. Der Jenaer Freiwilligentag, der bereits seit fast 20 Jahren existiert, der Schülerfreiwilligentag und die Engagementbörse sind nur einige Beispiele.

„Heidi ist bemerkenswert innovativ und entwickelt ständig neue Formate, um die Freiwilligen in Jena und Umgebung zu erreichen und gemeinnützige Projekte zu unterstützen“, sagt Barbara Albrethsen-Keck, die Vorstandsvorsitzende der Bürgerstiftung. „Zuletzt kamen die Engagementbörse für Studierende und die Vereinssprechstunde hinzu.“ Andreas Kotter, Referent der Parität Thüringen, beschreibt die Leiterin der Freiwilligenagentur als kreativ, engagiert und unermüdlich.

Besonders beeindruckend ist auch Heidis Leistung in Krisenzeiten. Bereits 2015 stand das Telefon in der Bürgerstiftung während der langen Sommer der Migration nicht mehr still. Heidi Scheller reagierte darauf, indem sie ein integratives Projekt zur Vermittlung von Geflüchteten ins Ehrenamt entwickelte. Während der Corona-Krise wurden mit Hilfe einer eilig ins Leben gerufenen digitalen Plattform hunderte Helfer an Menschen in Not vermittelt. 2021 hat Heidi Scheller diese Idee weiterentwickelt und die beliebte Engagementplattform „engagiert-in-jena.de“ ins Leben gerufen. Damit hat die Freiwilligenagentur Jena den Sprung ins digitale Zeitalter geschafft.

Heidi Scheller engagiert sich jedoch nicht nur lokal für die Förderung des Ehrenamts. Zuletzt setzte sie sich auch für die Gründung der Freiwilligenagentur Saale-Holzland ein, die seit 2022 ebenfalls unter dem Dach der Bürgerstiftung Jena eine Heimat gefunden hat. Im selben Jahr begannen Heidi Scheller und ihre thüringischen Kolleginnen auch die Bemühungen, sich als Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen in Thüringen, einer sogenannten Lagfa, zu organisieren und somit den Themen des Ehrenamts auf Landesebene eine starke Stimme zu verleihen.

„Auch bundesweit ist Heidi Scheller eine großartige Mitstreiterin für das bürgerschaftliche Engagement.“, sagt der Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligenagenturen, Tobias Kemnitzer. „So bringt sie sich regelmäßig mit innovativen Ideen aus den Osten in unseren Länderbeirat ein.“ Mit ihrer unermüdlichen Arbeit und ihrem innovativen Ansatz hat Heidi Scheller das Ehrenamt in Jena und darüber hinaus maßgeblich geprägt. Ihr Einsatz und ihre Leidenschaft sind ein Vorbild für viele, und ihre Arbeit wird noch lange Zeit die Menschen in der Region inspirieren.