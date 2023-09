Das gibt’s in Jena am Tag des offenen Denkmals

Jena. Im Jenaer Volkshaus gibt es schon am Sonnabend erste Angebote

Sonntag, 10. September, ist Denkmaltag. Der Eigenbetrieb Jenakultur startet bereits am Vortag von 10 bis 18 Uhr mit einem Tag der offenen Türen im Volkshaus, das seit einem Jahr als umgebautes Kongresszentrum verfügbar ist. Um 15 Uhr beginnt zudem im Ernst-Abbe-Saal das Saisoneröffnungskonzert samt Ausblick auf die neue Spielzeit. Da jeder Saal einen Prominenten-Namen hat, kann man sich jeweils per Scan eines QR-Codes über die Persönlichkeiten informieren.

Am Sonntag haben 30 Kulturdenkmale offene Türen, darunter die Fürstenkeller unter der ThULB, der Uni-Karzer, die Obermühle in Leutra, Höfe in der Geraer Straße in Burgau. Erkundet werden können die Hausbergburgen (bei einer Führung), aber auch Kirchen in Leutra, in Lobeda, in Zwätzen sowie in Burgau. Mit dabei sind das Ernst-Abbe-Monument und Krypta-Führungen in der Stadtkirche (in diesem Fall Anmeldung am Info-Stand der Kirche oder per Mail: TdoD@stadtkirche-jena.de). Für einige Programme sind Voranmeldungen nötig am heutigen Donnerstag 8.30 bis 11.30 Uhr und 13 bis 15 Uhr unter 49-5141 oder per Mail: denkmalamt@jena.de bis 8. 9. Faltblatt auf der städtischen Website: https://planen-bauen.jena.de/tag-des-offenen-denkmals.