Das Ich unter den „Ge_Schichten“

Jena. Die junge Jenaer Künstlerin Hanna Werner stellt noch bis zum kommenden Freitag ihre Werke im Glashaus im Paradies aus.

Die 24-jährige Hanna Werner präsentiert derzeit acht großformatige Acrylbilder im Glashaus im Paradies sowie eine Plastik. Nach ihrem Studium an der Universität Leipzig zog es Hanna Werner zurück in ihre Heimat. Seit 2020 studiert sie an der Bauhaus Universität Weimar Kunst auf Lehramt und ist nebenbei als Malerin tätig. Künstlerisch arbeitet sie meist an großformatigen, farbkräftigen Acrylbildern mit symbolischer Ausdruckskraft. Ihre Werke sind oft introspektiv und laden den Betrachter ein, in eine Welt der Emotionen und Geschichten einzutauchen. Ab und zu reizen sie jedoch auch installative oder skulpturale Projekte.

Im Café Wagner hatte sie 2017 ihre erste Vernissage „Zustände in Aspik“. Seitdem hatte Hanna diverse kleinere und größere Ausstellung, beispielsweise als Teil der Kulisse im Theaterstück „Roomantic“ im Kulturschlachthof Jena oder beim Lutherjubiläum in der Stadtkirche St. Michael. Mit „ge_schichten“ stellt sie nun ihre neusten Werke im Glashaus im Paradies vor.

Das Verborgene unter den Schichten des Seins

Die junge Künstlerin stellt sich mit ihren Werken Fragen nach Prägung und Wandel: Wie wird der Mensch zu einem Individuum? Ist der Mensch ein unbeschriebenes Blatt, das durch Begegnungen, Impressionen und Traumata gefüllt wird? Oder ist das menschliche Werden vorbestimmt durch genetische Codes oder höhere Macht?

Hanna Werner interessiert, welche Geschichten Menschen prägten, wie viele dieser Geschichten kommuniziert werden und was unter vielen Schichten des Seins im Verborgenen bleibt. Ist es möglich, sein altes Ich abzustreifen, wie eine gebrauchte Haut, und immer wieder neu zu werden?

Das Ausstellungsprojekt wird gefördert durch den Fonds Soziokultur Jena und die reCoVer-Stiftung Jena. Außerdem war die Kulturberatung Jena am Entstehungsprozess des Projekts beteiligt. „Ge_schichten“ sei ein soziales, niederschwelliges Projekt bei dem jeder willkommen sei, so Hanna Werner. Ausdrücklich seien auch Schüler und Jugendliche eingeladen, sich die Ausstellung anzuschauen.

Zu sehen noch bis Freitag, 29. September im Glashaus im Paradies. Begehung Glashaus: Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr und auf persönliche Anfrage unter: http://vernissageimparadies.wordpress.com/kontakt/Der Eintritt ist frei und das Glashaus ist barrierefrei zugänglich.