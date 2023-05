"My'Tallica" treten am Freitag im F-Haus in Jena auf. (Archivbild)

Das ist am Wochenende in Jena los

Am Wochenende wird Musikbegeisterten in Jena einiges geboten. Die Top 6 Veranstaltungstipps.

1. Konzert für Metallica-Fans

My’tallica liefern die gefragteste Metallica-Tribute-Show Deutschlands. Besucher können sich auf einen gewaltigen Live-Sound und ein abwechslungsreiches, zweistündiges Programm freuen. Einlass ist am Freitag um 19 Uhr im F-Haus in Jena.

2. Hits der 60er bis 80er

Das Duo „Heinz und Doc“, bestehend aus Frank Decke aus Camburg und dem Saxofonist Detlef Rentsch aus Leipzig, präsentiert am Freitag ab 19 Uhr im Nollgarten die Hits der 60er bis 80er Jahre.

3. The Show must go on!

The Show must go on! Das Motto nimmt das Zeiss-Planetarium zum Anlass, die Wiederauferstehung der „Könige des Rock“ zu zelebrieren. Die Besucher können sich auf eine furiose Musikshow mit den größten Hits und Hymnen von Queen freuen. Beginn ist Samstag, 20.15 Uhr im Zeiss-Planetarium.

4. Leuchtende Party

Für diese Party sollte man sich am besten etwas Neonfarbenes anziehen, denn: Das F-Haus knipst das Licht aus und wirft die Schwarzlichtstrahler an. Die Neonparty steigt am Samstag um 22 Uhr im F-Haus in Jena.

5. Folk mal anders erleben

Der Musiker Ian Little aus Kanada bringt Songs aus seiner ursprünglichen Gegend mit. Zusammen mit Ukulelenspieler Jan „Ulf“ Haasler und dem Bassist Marco Beisler präsentiert er einen ganz eigenen Stil, den „Canadian Folk“. Wer das nicht verpassen will, kommt am Sonntag um 17 Uhr ins Kubus (Zentrum für Kultur, Begegnung und Sport) in Jena.

6. Musik für Pink Floyd-Fans

Eine Show mit Musik von Pink Floyd, den Giganten des „Psychedelic and Space Rock“, zeigt das Jenaer Planetarium. Einlass ist am Sonntag um 18 Uhr im Zeiss-Planetarium.