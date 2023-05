Das ist am Wochenende in Jena und Umgebung los

Der Veranstaltungskalender in Jena und Umgebung ist am Wochenende rappelvoll. Die Top 7 Wochenendtipps:

1. Wortakrobatik beim Song,- und Poetry Slam

Einen Wettstreit der Stimmen, Lieder und Instrumente kann man bei den elften Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam Song-Slam erleben. Der findet am Freitag, 12. Mai, um 17.30 im Kassablanca statt. Im Anschluss an den Song Slam messen sich ab 20 Uhr bei der Vorrunde der Poetryslam-Landesmeisterschaften die besten Thüringer Wortkünstler. Wer sich den Titel holt, wird beim Slam-Finale am Samstag, 13. Mai, um 19.30 Uhr im Kassablanca entschieden.

2. Elektro Akustik Tour

Die Band Hundreds kommt am Freitag, 12. Mai, im Rahmen ihrer Elektro Akustik Tour ins Volksbad nach Jena. Als Teil der Elektro Akustik Tour von „The Current“ haben sie ihre Songs umrangiert. Ihre neue Musik können Zuschauer ab 20 Uhr erleben.

3. Gartenführung für Pflanzenliebhaber

Eine große Vielfalt von Pflanzen für den heimischen Garten wird am Samstag, 13. Mai, ab 10 bis 15 Uhr an den Dornburger Schlössern und Gärten angeboten. Zahlreiche professionelle Züchter und versierte Gartenfreund präsentieren zur jährlichen Pflanzenbörse Zier- und Nutzpflanzen. Ab 14 Uhr gibt es eine Gartenführung.

4. Tag der Städtebauförderung

Bereits zum fünften Mal ist Jena am Sonnabend dabei und lädt ab 10 Uhr zu verschiedenen Veranstaltungen und Besichtigungen in der Innenstadt, in Winzerla, in Lobeda und im Ortsteil Ammerbach ein. Die erste Rundgang in Winzerla findet um 11 Uhr statt und beginnt direkt auf dem Enver-Şimşek-Platz unterhalb des Rewe-Marktes mit allen Interessierten.

5. Gedenkfeier für Reimahg-Opfer

Am Samstag wird den Opfern der Reimahg im Leubengrund bei Kahla gedacht. Landrat Andreas Heller hat zu der traditionellen Gedenkfeier des Landkreises eingeladen. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr.

6. Hoffest auf dem Reiterplatz

Auf der Reitanlage Jena Burgau findet am Sonntag ab 14 Uhr ein Hoffest statt. Die Besucher können sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. So ist vor allem für die kleinen Gäste gesorgt. Die jungen Pferdeliebhaber können sich beim Basteln, auf der Hüpfburg oder beim Kinderschminken austoben. Für das leibliche Wohl ist in der Partyscheune mit Terrasse gesorgt.

7. Muttertagswanderung

Zum Muttertag am Sonntag, 14. Mai, können Wanderliebhaber das schöne Leutratal mal mit ganz anderen Augen erleben. Die geführter Wanderung thematisiert die grüne Wunderwelt von (un)möglichen Liebesbeziehungen, tanzenden Elfen und zauberhaften Weltenbäumen. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Gartenweg hinter der Kirche St. Nikolaus.