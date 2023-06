Das ist am Wochenende in Jena und Umgebung los

Barrierefreies Festival, inklusive Party, Familienwanderungen und vieles mehr. Die Top 6 Veranstaltungstipps.

1. Inklusive und barrierefreie Party

Im Rahmen des Schranken Los!-Festivals findet am Freitag, 9. Juni, im Kassablanca die zweite „pinc submarine Party“-Party statt. Bei der inklusiven und barrierefreien Party treten die Jenaer Band Laszlo, Paradiso aus Pirna, die Jenaer Solokünstlerin Luziluu und der Jenaer DJ Légères auf. Einlass ist ab 19 Uhr.

2. Fremde Planeten, schwarze Löcher und Rock

Das Zeiss-Planetarium in Jena nimmt am Freitag, 9. Juni seine Besucher mit auf eine Reise in die Tiefen des Universums. Zu aktuellen Hits und Klassikern aus Pop und Rock wird durch endlose Sternenmeere hin zu fremden Planeten geflogen. Los geht’s um 18 Uhr.

3. Wanderung mit der ganzen Familie

Groß und Klein sind am Samstag, 10. Juni, zum Wandern rund um den Otto-Schott-Platz eingeladen. Der Startschuss fällt um 10 Uhr am Schottplatz auf dem Forst. Startnummern für den Familienwandertag sind direkt vor Ort für den Preis von einem Euro erhältlich.

4. Schranken Los! für Jenaer Festival

Ein ganzes Wochenende lang gibt es am 10. und 11. Juni ein buntes Programm rund um den Theatervorplatz. Gefeiert wir das erste barrierefreie Kulturfestival Jenas. Die Eröffnung findet am Samstag um 12. 30 Uhr auf dem Theatervorplatz statt. Das Programm ist online verfügbar.

5. Neptunfest für Schwimmfreunde

Der Freibadverein lädt am Sonntag, 11 Juni, zum großen Neptunfest ein. Von 13 bis 17 Uhr findet das Fest im Kahlaer Freibad statt. Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren ermöglicht die Stadt Kahla an diesem Tag kostenlosen Eintritt ins Freibad.

6. Astronomen geben Einblick in ihre Arbeit

Die Thüringer Landessternwarte veranstaltet am Sonntag, 11. Juni, einen Tag der offenen Tür. An diesem Tag geben Sternenforscher Einblicke in Ihr Arbeiten. Von 10 bis 17 Uhr ist die Sternwarte in Tautenburg für Besucher geöffnet.