Das ist am Wochenende in Jena und Umgebung los

Vom Badewannenrennen bis zum Hammelkegeln. Fünf Wochenendtipps für Jena.

1. Festumzug mit Rosenkönigin

Dornburg feiert am Wochenende sein 51. Kinder- und Rosenfest. Um 19 Uhr wird am Freitag, 23. Juni, das Fest auf dem Markt eröffnet. Anschließend gibt es eine 80-er und 90er Jahre Party mit „Thommy“. Höhepunkt des Festes ist der große Festumzug mit der Rosenkönigin, der am kommenden Sonntag unter dem Motto: „Im Zeichen der Rose – Dornburger Filmfestspiele“ um 13.30 Uhr auf dem Markt stattfindet.

2. Hammelkegeln mit tierischen Preisen

Closewitz wird 750 Jahre alt. Um den Geburtstag gebührend zu feiern, findet am kommenden Samstag, 24. Juni um 10 Uhr das Hammelkegeln statt. Zu gewinnen gibt es dabei tierische Preise. Dazu gibt es einige Stände mit kulinarischen oder künstlerischen Angeboten, Unterhaltungsmusik, Frühschoppen und ab ca. 11:00 Uhr Leckeres vom Rost.

3. Badewannenrennen und Tauziehen

Alle fünf Jahre wird das Eutersdorfer Brückenfest gefeiert und am kommenden Wochenende ist es wieder soweit. Den Auftakt macht am Freitag um 20 Uhr die Tanzgruppen der KG Kleedorf. Am Samstag findet dann um 14.45 Uhr das Badewannenrennen auf der Saale statt. Ein weiterer Höhepunkt des Brückenfestes ist das prestigeträchtige Tauziehen zwischen den beiden Gemeinden. Das findet am Sonntag um 15 Uhr statt..

4. Aussicht über das Saaletal genießen

Die Berggesellschaft öffnet am kommenden Sonntag, den 25. Juni, von 14 bis 16 Uhr wieder ehrenamtlich den Forst- wie auch den Bismarkturm für Spaziergänger und Wanderer zur Besteigung, um die schöne Aussicht über das Saaletal und die Stadt genießen zu können.

5. Kunst der Architektur bei Tag der offenen Tür

Architekten laden am 24. und 25. Juni zum Tag der Architektur ein. In Jena können sich Interessierte an insgesamt sechs Objekten von den baulichen Qualitäten aktueller Alltagsarchitektur überzeugen. Unter anderem können am Samstag von 11 bis 12 Uhr das Helmholtz-Institut und von 10 bis 14 Uhr das Naturerlebniszentrum in Jena besichtigt werden. Am kommenden Sonntag öffnet von 13 bis 17 Uhr das Wohnhaus Fauth seine Türen.