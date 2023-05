Philharmonie-Projekt: Ein Tag Musik auf den Spuren von Zeiss in Jena

Jena. Projekt „Klang von Jena“ bietet Sonntag Wandelkonzert und Philharmonie-Programm mit Star-Sopranistin. Zeiss AG unterstützt Konzert mit großer Summe.

Philipp Schäffler nimmt den Doppelsinn philosophisch. Das von ihm konzipierte Wandelkonzert unterm Motto „Wandel mit Musik“ ist am kommenden Sonntag quasi die erste Hälfte des Philharmonie-Projekts „Der Klang von Jena“. Und tatsächlich können Gäste am Sonntag zwischen 11 und 14.30 Uhr an sieben Orten – Beginn am Zeiss-Planetarium mit der Brass-Band „BlechKlang“ – nacheinander von einem Kurzkonzert zum nächsten wandeln, ehe um 17 Uhr, Teil 2, das Nachmittagskonzert der Jenaer Philharmonie im Volkshaus beginnt mit Werken von Wagner, Mahler, Adams, Holst, Pärt und Respighi. „Alles, was sich wandelt, bleibt bestehen“, sagte Schäffler, der Musiklehrer am Christlichen Gymnasium ist. „Ich bin überzeugt, dass man mit Musik sich wandeln kann.“

25.000 Euro von Zeiss

„Wir bewegen uns den ganzen Tag auf den Spuren von Carl Zeiss“, berichtete Philharmonie-Orchesterdirektor Alexander Richter. Was nicht zuletzt heißen soll: Mit dem Programm am Sonntag wird das Jubiläum „175 Jahre Zeiss“ nachgefeiert, das bereits 2021 anstand, aber wegen der Pandemie nicht gebührend in den Mittelpunkt gerückt werden konnte. Und so unterstützt die Zeiss AG das Konzert mit einer Spende von 25.000 Euro. Für das Unternehmen sei die Philharmonie als „international angesehene Einrichtung ein Standortfaktor“, sagte Zeiss-Jena-Öffentlichkeitsarbeiterin Beatrice Weinberger. „Wir haben schon häufiger die Philharmonie in der Vergangenheit unterstützt.“

Korso klingelt, summt, singt

Das Zeiss-Spezifische des Wandelskonzerts lässt sich gewiss schon an der Marschroute ausmachen: Vom Zeiss-Planetarium via Botanischen Garten (11.30 Uhr Knabenchor der Philharmonie) und Johannesfriedhof (wo Zeiss bestattet ist; ab 12 Uhr Jazzchor der Musik- und Kunstschule) bis zur Goethe-Galerie (ehemals Zeiss-Hauptwerk; ab 13 Uhr „BlechKlang“) bis zur alten Uni-Augenklinik, wo ab 13.30 Uhr die „AllStars“-Formation von Carl Zeiss Meditec Filmmelodien spielt. Eine klangliche Sonderheit versprach Schäffler mit der Fahrrad-Performance „Eine Brise“. Ein Korso werde gegen 14.15 Uhr am Publikum vorbeifahren. „Es klingelt, summt, singt, 60 bis 90 Sekunden, eben eine Brise.“ Zieleinlauf für alle ist der Platz vorm Volkshaus, das vor 120 Jahren wesentlich aus Mitteln der Carl-Zeiss-Stiftung erbaut wurde. Hier musiziert ab 14.30 das Akkordeonorchester „Da Capo“.

„In absoluter Hochphase“

Ab 17 Uhr stehe dann der Höhepunkt des Tages an mit dem Nachmittagskonzert der Philharmonie, sagte Alexander Richter. Besonders freuen dürfe sich das Publikum auf die Sopranistin Christina Landshamer als Star-Gast des Abends. Die Opern- und Konzertsängerin sei aktuell eine der meistgefeierten Künstlerinnen ihres Faches. „Sie ist sängerisch in einer absoluten Hochphase.“

Beim Wandelkonzert ist die Teilnahme kostenfrei. Tickets für das Philharmoniekonzert bei der Tourist-Info, online unter www.jenaer-philharmonie.de und an der Tageskasse.