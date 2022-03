Das Jenaer Löbdertor ist wieder da

Jena. Die Leipziger Bronzegießerei Noack hat das Modell des Stadttores restauratorisch instandgesetzt.

Die Leipziger Bronzegießerei Noack hat die Nachbildung des früheren Stadttores restauratorisch instandgesetzt und am Donnerstag wieder in der Löbderstraße aufgestellt. Der Bronzeguss war durch Vandalismus am Sockel stark verbogen. Die Bronzegießer schweißten, patinierten und versiegelten zum Schluss mit Mikrowachs. Das Ganze dauerte nur eine Woche, so dass vielen Jenaern der Verlust eines Stadttores gar nicht auffiel.