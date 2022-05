Das Kirmes-Programm steht: Zimmritz legt wieder los

Zimmritz. Der Traditionsverein Zimmritz organisiert ein Festprogramm, das an Christi Himmelfahrt beginnt.

Auf geht’s in die Festsaison: Der Traditionsverein Zimmritz kann wieder eine mehrtägige Kirmes auf die Beine stellen. Nach der Corona-Zwangspause kehrt das gemeinschaftliches Leben in den kleinen Ort der Gemeinde Milda zurück. Der Beginn ist an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai, vor dem Vereinshaus. Ab 9 Uhr schenken die Vereinsmitglieder Schellenbier aus, dazu spielt Musik.

Am Freitag, 27. Mai, steht ein Rückblick zur „Kirmes zu alten Zeiten“ im Programm. Die Dia- und Bildershow beginnt 20 Uhr im Vereinshaus. Fetzig wird es am Sonnabend zum traditionellen Kirmestanz mit „Mini-Rock“, 20 Uhr geht’s los. Der Sonntag beginnt ruhiger mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr. Zum Frühschoppen können die Gäste ab 10 Uhr nach Zimmritz kommen.

Der Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Für die kulinarische Verpflegung ist an allen Tagen gesorgt. Die jungen Gäste können sich auf einer Hüpfburg austoben.