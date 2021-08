Das kommt in die Plastetüte

Thomas Stridde zu den Abweichungen vom Üblichen.

Die Langeweile muss aufgebrochen, das Übliche in die Mangel genommen werden. Davon ist jetzt auch Heiko Knopf mitgerissen: Der Jenaer Ratsfraktions-Chef der Grünen und Bundestagskandidat befindet sich auf Linie bei der Gestaltung bündnisgrüner Wahlplakate. Das Kandidatengesicht ist jetzt nicht mehr normal hautfarben, sondern – grün. Wie bei der Trickfilmfigur Shrek.

In der Medizin kann diese Gesichtsfarbe laut Dr. med. Google Hinweis auf eine Pseudozyanose sein – auf eine Pigmentablagerung als Medikamentennebenwirkung oder als Zeichen aufgenommener Metallverbindungen. Aber ist es selbst in der Nachttanzbar nicht mal was anderes, wenn der Lichtorganist einen Tag frei nimmt und nur diese eine Farbe eingestellt lässt.

Mal weg vom Üblichen. Wir lieben das alle zum Beispiel beim Durchschütteln von Sprichwörtern. Jawohl, wie man sich bettet, so schallt es heraus! Und wie man in den Wald hineinruft, so liegt man.

Der Obsthändler meines Vertrauens hat am Dienstag sehr hübsch eine alte Redewendung in eine neue Richtung geblödelt. Beim Eintüten einiger Pflaumen und zweier Äpfel wollte ich bissel plastevermeidend sein, hielt die Äpfel in der Hand und die Pflaumen im Beutel bereit, um nach dem Abwiegen nur eine Tüte mitnehmen zu müssen.

Doch schüttete der Händler schon vorab Äpfel und Pflaumen in eine gemeinsame Waagschale. Ich: Ob das nicht so eine Art des Vergleichs von Birnen und Äpfeln sei? – Händler: Der Preis von Pflaume und Apfel sei derselbe. „Und außerdem heißt die Formel neuerdings: Apfel plus Pflaume ist gleich Birne.“

Aber dass ich überhaupt auch nur eine Plastetüte mitgenommen habe! Heiko Knopf wäre vermutlich unmutsgrün geworden – als Nebenwirkung meiner nicht lupenreinen Abfallvermeidung. Plast-Eintütung ist halt immer noch das Übliche.