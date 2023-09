Das Pennickental kommt weltweit auf die 360-Grad-Leinwände

Der neue Film "into the microverse-joruney through the Amazing World of Microbes" wurde im Jenaer Planetarium vorgestellt.

Jena. Der neue Film „Into the Microverse – eine Reise durch die unglaubliche Welt der Mikroorganismen“ des Jenaer Exzellenzclusters soll kostenfrei allen Planetarien und Spielstätten weltweit zur Verfügung stehen

Eine Weltpremiere gab es am Dienstag, 5. September im Jenaer Planetarium: Der neue Wissensfilm für Kinder ab neun Jahre ist das Ergebnis einer engen Zusammenarbeit der Friedrich-Schiller-Universität und des Jenaer Exzellenzclusters „Balance of the Microverse“ und wurde nicht nur mit Jenaer Expertise entwickelt, sondern führt die Besucher auch direkt ins Pennickental, wo teilweise Aufnahmen dazu entstanden.

Winzig klein aber total nachhaltig

Die 360-Grad-Vollkuppel-Projektion richtet sich an ein breites Publikum und soll die Bedeutung von Mikroorganismen für die Umwelt verdeutlichen. Die Handlung von „Into the Microverse – Journey through the Amazing World of Microbes“ (Eine Reise durch die unglaubliche Welt der Mikroorganismen) ist leicht erklärt: Die beiden Protagonisten Carl und Carla, animierte Mikroskope, werden auf eine Mission geschickt, in der sie herausfinden sollen, wie kleinste Lebewesen zu einer nachhaltigen Zukunft auf der Erde beitragen können. Dabei fliegen sie durch das Jenaer Pennickental und lernen, wie die Mikroorganismen beispielsweise Trinkwasser liefern, Strom erzeugen und Sauerstoff produzieren.

Die animierten Hauptcharaktere erklären in leichter Sprache die Schwerpunkte der Forschung zu Mikroorganismen. Das Exzellenzcluster „Balance of the Microverse“ der Universität Jena ist 2018 gegründet worden. Es wurde im Rahmen des Förderprogramms der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ gemäß der Exzellenzstrategie von Bund und Ländern ins Leben gerufen.

Das Forschungsziel ist es, die Interaktionen und Funktionen mikrobieller Gemeinschaften in allen Lebensräumen, wie der Pflanzen und den Ozeanen, erklären zu können. An der Entstehung des Films waren zahlreiche Partner wie das Universitätsklinikum und verschiedene Max-Planck-Institute sowie Leibnitz-Institute beteiligt.

Die Arbeit wurde unter anderem von der „Deutschen Forschungsgemeinschaft“ und der Carl-Zeiss-Stiftung finanziert. Mit einer Länge von 15 Minuten wird der Film ab September in deutscher und englischer Sprache zur Verfügung stehen und Planetarien sowie weiteren Spielstätten weltweit kostenfrei zur Verfügung gestellt.

Der Film soll künftig durch ein breiteres Bildungskonzept erweitert werden – beispielsweise durch Mikroskopieren in der Kuppel. In Jena seien momentan keine weiteren Vorführungen geplant.