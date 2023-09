Jena. Die literarische Destille: Der Lesezeichen e.V. bietet einen hochprozentigen Abend in der Villa Rosenthal.

Zu einem hochprozentigen Abend lädt der Verein „Lesezeichen“, am Freitag, 8. September, um 19.30 Uhr, in die Villa Rosenthal ein: Er widmet sich einer Schriftstellerin, zwei Schriftstellern und ihren liebsten Spirituosen.

Dorothy Parker behielt auch nach dem fünften Martini den klarsten Kopf New Yorks. Truman Capote schmiss in den 60ern die Party des Jahrhunderts und trank zur Ausnüchterung seinen Lieblings-Whisky „J&B Rare“. Hunter S. Thompson hatte neben einem Koffer voller Drogen auch eine Flasche guten Rum auf seiner Reise nach Las Vegas im Gepäck. Marco Kruppe und Ralf Schönfelder sind die literarischen Sommeliers des Abends. Sie lesen aus den Texten und erzähle Anekdoten über die schreibenden Trinker. Dazu werden edle Schnäpse kredenzt. Das Publikum ist eingeladen, mitzutrinken! Musikalisch begleitet werden die Beiden von Wayne Lost Soul: Der Engländer tourt seit 2009 durch die Welt, „bewaffnet“ wie er sagt, mit seiner Gitarre, einem Herz voller Songs und einer Menge lustiger Geschichten. Geboren und aufgewachsen in Thüringen, veröffentlichte M. Kruppe fünf Bücher und ist seit vielen Jahren auf Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs.

Karten gibt es im Vorverkauf unter: www.lesezeichen-ev.de