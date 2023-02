Mit 5600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das UKJ der größte Arbeitgeber in der Stadt.

Das sind in Jena die größten Arbeitgeber

In Jena gibt es mehr als 60.000 Arbeitsplätze. Allein beim größten Arbeitgeber sind 5600 Menschen beschäftigt.

1. Universitätsklinikum (UKJ). Mit 5600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das UKJ der größte Arbeitgeber in der Stadt.

2. Jenoptik AG. 4300 Mitarbeiter arbeiten für Jenoptik, 1500 in Jena. Zu den Schlüsselmarken zählen die Halbleiterausrüstung und Elektronikindustrie, Life Science und Medizintechnik sowie Verkehr und Sicherheit.

3. Friedrich-Schiller-Universität. Mit 2700 Mitarbeitern ist die FSU die größte Universität im Freistaat.

4. Zeiss. Das in Jena ansässige Tochterunternehmen beschäftigt etwa 2700 Mitarbeiter. Hauptsitz ist in Oberkochen, weltweit ist Zeiss in 50 Ländern vertreten.

5. Stadtverwaltung. Mit 2000 Mitarbeitern landet die Jenaer Stadtverwaltung auf dem fünften Platz.

6. DRK Jena-Eisenberg-Stadtroda. Zu den Geschäftsbereichen gehören Kinder, Jugend und Familie, Seniorendienste und Nationale Hilfsgesellschaft.

7. Böttcher AG. Der Online-Handel für Bürobedarf beschäftigt etwa 600 Mitarbeiter.

8. Analytik Jena GmbH. Der Anbieter von Messtechnik hat 563 Beschäftigte.

9. Schott AG. 472 Beschäftigte hat der Hersteller von Spezialglas.

10. DotSource. Der Digitaldienstleister beschäftigt 525 Mitarbeiter, 380 davon in Jena.

Erwerbstätige (2021): 73.200, Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte: (Juni 2022): 60.206; das Bruttoinlandsprodukt der Stadt betrug 2020 fast fünf Milliarden Euro, das waren acht Prozent des Thüringer Bruttoinlandproduktes bei fünf Prozent der Einwohner. Die Angaben stammen vom Thüringer Landesamt für Statistik.