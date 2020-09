Das sind ja drei Straßenbahn-Wünsche auf einmal für Jena

Wichtige Weichenstellungen für den Jenaer Nahverkehr stehen jetzt in der Kommunalpolitik an. Die neue Haltestelle „Löbstedt“ beim Kaufland in Jena-Nord ist bereits lang genug für die neuen Straßenbahnen, die ab 2023 in Jena fahren sollen.

Der Jenaer Nahverkehr hat sich 24 neue Straßenbahnen in der Schweiz bestellt. Damit das Liniennetz mit dem Wachstum der Stadt nicht Löcher wie ein Schweizer Käse bekommt, arbeitet Jena parallel dazu an einem langfristigen Nahverkehrskonzept. Das Dresdner Ingenieurbüro für Systemberatung und Planung GmbH (ISUP) hat den Entwurf erstellt und darin auch den Bau neuer Straßenbahnstrecken untersucht. Sich abzeichnende Konflikte werden in ihrem Papier ebenfalls benannt. In den Jenaer Ortsteilen wird diese ÖPNV-Konzeption „Jena 2030+“ derzeit diskutiert.

Himmelreich-Schiene

Die Verlängerung bis ins Himmelreich ist bereits geplant und beschlossen und könnte, wenn die erhofften Fördergelder fließen und das Problem Wiesenstraßen-Verlängerung geklärt ist, sofort gebaut werden. Aus Sicht vieler Menschen im Norden hat das vorgelegte Konzept dennoch einen Schönheitsfehler. Einem ergänzenden Buszubringer zur Erschließung der Höhenlagen oder zur Anbindung an den Eisenbahn-Haltepunkt Zwätzen oder von Kunitz erteilten die Planer eine Absage. Wenn die Straßenbahn eines Tages fährt, sei das Wohngebiet ausreichend angebunden, sagen sie.

Beutenberg-Bahn

In der Westbahnhofstraße könnte es eng werden. Radfahrer nehmen Kurs auf den Beutenberg. Foto: Thomas Beier

Zur Straßenbahn ins Südviertel enthält das ÖPNV-Konzept bereits einen groben Trassenverlauf. Es soll einen Ringschluss ab dem Teichgraben über die Westbahnhofstraße, den Magdelstieg, die Hermann-Löns-Straße bis nach Winzerla geben.

„Von allen betrachteten Straßenbahn-Neubautrassen weist die Strecke über den Beutenberg das höchste Fahrgastpotenzial auf“, schätzen die Planer ein. Dies auch deshalb, weil damit der Beutenberg per Schiene über Winzerla und Göschwitz mit Lobeda verbunden wäre, so wie es in Jena schon vor 50 Jahren mit einer Einschienenbahn geplant war.

Der aus der ÖPNV-Konzeption "Jena 2030+" entnommene Routenvorschlag für die Beutenberg-Bahn. Foto: Quelle: Stadt Jena

Nachteil der Bergbahn wären hohe Neubaukosten von weit über 50 Millionen Euro und hohe Erhaltungskosten für die zusätzliche Straßenbahnstrecke. Problematisch ist ferner, dass die Bahn auf Straßen führe, auf denen es oft Staus gibt. Außerdem würde die neue Route der heutigen Tram in der Kahlaischen Straße Fahrgäste abgegraben.

Fuchslöcher-Linie

Die Verlängerung nach Osten ist lange schon Thema. Je nachdem, wie es mit dem Wohnungsbau klappt, favorisieren die Planer einen Stufenplan zur Verbesserung des ÖPNV. Kurzfristig könnten Überland-Buslinien verdichtet oder könnte die Schlegelsberg-Linie 14 einen Ableger in die Fuchslöcher bekommen. Bis 2035 sollen dann Straßenbahngleise bis „Vor der Gembdenmühle“ und nach 2035 bis nach Wogau folgen. Zu sichern sei die Trasse auf jeden Fall im Flächennutzungsplan.

Lobedaer Ring

Die Straßenbahn würde an der Karl-Marx-Allee vom bestehenden Netz in Richtung Südosten abbiegen, die Autobahn überqueren, weiter über die Brüsseler Straße und die Stadtrodaer Straße fahren, um am Kreisel in die Erlanger Allee zur heutigen Endhaltestelle zu schwenken. Wirtschaftlich sinnvoll ist der Bau der 3,5 Kilometer langen Trasse nach Auffassung der Planer derzeit nicht. Der Bedarf fehle. Als einen Grund nennen sie, dass die in Lobeda-Süd angesiedelten Betriebe überwiegend Kfz-orientiert seien.

Westbahn zum Mühltal

Wie schon am Westbahnhof, so gab es im Westviertel bereits eine Straßenbahn, die durch die August-Bebel-Straße bis ins Mühltal fuhr. 1969 endete der Betrieb, die letzten Gleise wurden gut 40 Jahre später ausgebaut. Ein Comeback der Westbahn ist aus Sicht der Verkehrsplaner nicht sinnvoll. Die derzeitige Busführung sichere die Erschließung des Gesamtraumes ausreichend ab. Auch Veränderungen im Bachstraßen-Areal rechtfertigten eine Straßenbahn nicht, sagen sie.

Nahverkehrsplan hat Verspätung

Bisher war es so, dass alle fünf Jahre ein Nahverkehrsplan von der Stadt erstellt und vom Stadtrat beschlossen wurde. Darin gab sich die Stadt neben langfristigen auch kurzfristige Ziele. Der letzte Plan ist Ende 2018 ausgelaufen und wurde vom Stadtrat unter der Maßgabe noch einmal verlängert, dass bis Ende März 2020 Langfrist-Ziele vorliegen, die dem neuen Nahverkehrsplan vorangestellt werden. Dem stehen wiederum eher akute Wünsche in einzelnen Ortsteilen gegenüber.

ZUR SACHE

Das Jenaer Straßenbahnnetz ist 26,45 Kilometer lang. Es wird gegenwärtig von fünf Linien mit einer Linienlänge von knapp 47,5 Kilometern und 48 Haltestellen bedient. Die mittlere Reisegeschwindigkeit liegt bei 25 km/h.

Keine Stadt und kein Landkreis in Thüringen bietet seinen Einwohnern mehr öffentlichen Nahverkehr als Jena. Berechnet ist dies aus dem Verhältnis zwischen Fahrplan-Kilometern pro Einwohner und pro Fläche.

Der Jenaer Nahverkehr produziert seine Verkehrsleistung mit insgesamt unterdurchschnittlichen Kosten. Trotzdem liegt der Zuschussbedarf sehr deutlich über dem Durchschnitt. Im Jahre 2018 hatte Jena den höchsten Zuschussbedarf aller Thüringer Straßenbahn-Städte.

Im ÖPNV-Konzept wird dazu geraten, die Region um Jena über ein S-Bahn-ähnliches System besser mit der Stadt zu verbinden. Wegen des dezentralen Bahnhofsystems seien die Voraussetzungen dafür gut.