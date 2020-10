Das unterschätzte Jenaer Soziokulturzentrum

Bemerkenswertes Signal: Die 26. Auflage des Literaturfestes „Jenaer Lesemarathon“ wird in diesem Jahr lokalspezifisch eröffnet. Christian Gesellmann (36), freier Autor und Journalist, ist seit 1. April „Stadtschreiber“-Stipendiat, der bis zum Frühling das Werden und Sein des 30 Jahre bestehenden Soziokulturzentrums „Kassablanca“ publizistisch durchwandert. „Es ist ein Geschenk, diese Arbeit machen zu dürfen“, sagt der gebürtige Zwickauer. Und er wird zum Lesemarathon-Auftakt am 1. November im Rathaus zwischenbilanzieren, weshalb der Wert des „Kassa“ für Jena „unschätzbar und in der Stadt unterschätzt ist“.

Gesellmann hat in Jena Politik-, Literaturwissenschaft und Geschichte studiert und mag schon deshalb mit dem „Kassa“ am Gleis 1 des Westbahnhofs gut vertraut gewesen sein, so dass er sich unter 29 Bewerberinnen und Bewerbern um das einjährige Stipendium durchsetzte (das mit monatlich 1000 Euro und dem Wohnsitz im Dachgeschoss-Gelass der Rosenthalvilla dotiert ist). Und weil Gesellmann unter anderem mit der Fertigung eines Interviews pro Monat kalkuliert, hat er erkannt: „Das Kassa ist ein Name, der alle Türen öffnet.“ Welche wichtigen Leute er auch anfrage, „da sitz ich dann bei denen zu Hause“. Etwa in Gesellmanns Weblog beim Eigenbetrieb Jenakultur kann man die ersten fünf Interviews nachlesen und staunen: Ach, ja? Der Sänger Clueso betrachtet das „Kassa“ als sein „Jugendheim“ und sagt, „wer was mit dem Business zu tun hat, war im ,Kassa’“. Oder die heute bundesweit geschätzten Komödianten Rainald Grebe und René Marik. Sie hatten als damalige Mitglieder des Jenaer Theaterhaus-Ensembles im „Kassa“ ihre Falkenhorst-Show kultiviert und nun im Interview Bemerkenswertes enthüllt: dass die damalige Ersetzung des Ensembles nicht der planmäßigen Frischblut-Rotation, sondern riesigem Knatsch zwischen Künstlern und Gesellschaftern geschuldet gewesen sei. Also „fake news“, wie Grebe und Marik sagen. „Bisschen was Nachrichtliches soll auch rüberkommen“, merkt Gesellmann an, der reichlich Erfahrung als Zeitungsjournalist hat.

Einen Halt geschaffen

Grundsätzliches! Christian Gesellmann hat gemerkt, „wie anders Städte sind, die so etwas wie das ,Kassa’ nicht haben“. Wenn es daran fehlt, „hast du dann eine Disko, die man sich mit Nazis teilt“. Aus seiner Sicht gibt das Thema für viele junge Leute den Ausschlag, ob sie in der Stadt bleiben oder nicht. Da möge man nicht allein Studenten im Blick haben, deren Interessen mitunter reduziert seien auf das Nachtleben. Gerade in Corona-Zeiten habe sich das „Kassa“ stark rückbesonnen auf originär soziokulturelle Angebote.

Oder: Das „Kassa“ sei es in Jena gewesen, das für die offene Diskussion den Ton vorgegeben habe, als eine Schülerin mit einem Offenen Brief den Sexismus in Klubs beklagt hatte. „Solche Fragen dürfen hier auch mal wichtiger sein als die rein geschäftlichen.“ Kunst- und Kreativwirtschaft hätten einen Anker im „Kassa“, das in normalen Zeiten jährlich 60.000 Besucher zählt und somit „junge Leute immer wieder mit Kunst in Berührung bringt“. Andererseits sei das „Kassa“ auch Lehrbetrieb für bislang 80 Azubis und Arbeitgeber für Bufdis, Zivis und Leute, die Sozialstunden ableisten. „Für viele wurde da ein Halt geschaffen.“

Nein, im April 2021 werde nicht alles vorbei sein, sagt Gesellmann. Als Essenz solle auch ein Buch vorliegen, „das ich nicht allein mache“. Deshalb fahnde er im Internet bereis nach Fotos, Videos, Erinnerungen. Kontakt geknüpft hat er deshalb auch mit der Fotoagentur Ostkreuz. Solch ein Buch könne man Bürgermeistern hinlegen und somit zeigen, wie wichtig Soziokultur für die Stadt, für die Kreativwirtschaft, für die Identifikation mit dem Heimatort sei.