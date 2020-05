Jena. Stadträte zweifeln am Sinn von Festlegungen in Jenaer Bebauungsplänen. Neun Bäume durften wegen Verkehrssicherung gefällt werden.

Das Wäldchen am Jenaer Hausberg ist jetzt 20 Meter kürzer

Vom Wäldchen im nordöstlichen Teil des neuen Hausbergviertels ist nicht viel übrig geblieben: Neun große Ahornbäume wurden gefällt und acht weitere sehr massiv verschnitten. Am Wochenende inspizierten Spaziergänger den Restwald und waren zum Teil fassungslos. Die privaten Besitzer des Grundstückes hatten von der Stadt Fällgenehmigungen bekommen, durften also glauben, alles richtig zu machen.

Das Waldstück gehört zu dem Teil des Hausbergviertels, das die Stadt in Parzellen meistbietend verkauft hatte. In der Nachbarschaft entstehen derzeit viele Eigenheime. Mehrere Kommunalpolitiker machten sich bereits während der Fällungen ein Bild: Stadtentwicklungsausschusschef Guntram Wothly (CDU) war am Morgen von seinem Sohn alarmiert worden, der aus dem Fenster sah, dass am Ende der Otto-Wagner-Straße Bäume fallen und zwar richtig große.

Das Wäldchen unterhalb des Hausbergviertels (linker Bildteil) in einer Vermarktungsbroschüre der Stadt. Foto: Stadt Jena

Wothly erkannte sofort die politische Dimension, denn genau um den Erhalt dieses Wäldchen war im Stadtentwicklungsausschuss hart gerungen worden. Ergebnis war eine förmliche Festsetzung im Bebauungsplan „Hausbergviertel“ von 2015, die lautet: „Die zum Erhalt festgesetzten Gehölzstrukturen sind als geschlossener Gehölzbestand zu erhalten. Sind aus Verkehrssicherungsgründen Gehölzfällungen erforderlich oder sonstige Abgänge zu verzeichnen, sind Nachpflanzungen vorzunehmen, in der Art, dass der Charakter eines geschlossenen Gehölzstreifens erhalten bleibt.“

„Wozu gibt es eigentlich Bebauungspläne?“, fragt sich Wenigenjenas Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke. Auch sie konnte sich erinnern, dass etliche Stadträte um den Erhalt dieses Grünareals gekämpft und auch ihre Zustimmung zum Bebauungsplan davon abhängig gemacht hatten. Sie war davon ausgegangen, dass der Erhalt der Bäume auch kontrolliert und durchgesetzt werde.

Thomas Ecke, der Baumschutzverantwortliche der Stadtverwaltung Jena, machte sich ebenfalls ein Bild. Er sagte, aufgrund des schlechten Zustandes der Bäume musste er den Antrag auf Fällung zustimmen. Er zeigte auch einen Bergahorn in der Nachbarschaft, an dem vergleichbar trockene Spitzen zu sehen waren. Direkt angrenzend an das Wäldchen gibt es eine Straße, eine Treppenanlage und Wohngrundstücke. Es gehe eine Gefahr aus. Gefällt wurden Berg- und Spitzahornbäume. Bei den verschnittenen Bäumen handelt es sich um Feldahornbäume.

Guntram Wothly und Rosa Maria Haschke schilderten ihren Eindruck, wonach auch Bäume gefällt wurden, die weniger krank schienen. Zudem seien von den verschnittenen Bäumen nur Staken übrig geblieben, die vermutlich nur noch kurze Zeit überleben. Der Standort sei nicht einfach. Neben direkter Sonneneinstrahlung mache einzelnen Bäumen auch der Wind zu schaffen.

Ausschnitt aus dem B-Plan für das Hausbergviertel. Das Wäldchen ist der grün eingemalte Streifen. Foto: Stadt Jena

Thomas Ecke sagte, dass alle Ersatzpflanzungen auch auf dem Grundstück zum Herbst erfolgen müssen. Es werde im Verhältnis 1:1 nachgepflanzt durch die Eigentümer. Es handele sich um robustere Feldahornbäume.

Was den Fortbestand der verschnittenen Bäume betrifft, wollte er keine Garantien abgeben. Er hätte die Bäume anders verschnitten, räumte er ein. Seine Sorge ist, dass man sich in den nächsten Monaten noch öfter sehen werde. Die Trockenheit mache vielen Stadtbäumen zu schaffen. Was tun? flächendeckende Bewässerung des Waldes sei wegen des Wasserverbrauchs jedenfalls keine Option - eher die Umstellung auf andere Baumarten.