Dem Jenaer Marktplatz kommt eine Erleuchtung

Es ist das Ringen um einen Hauch Weihnachtsstimmung, wenn denn schon der Jenaer Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wegen Corona ausfallen muss. Wenigstens die umrahmende Beleuchtung des Marktplatzes wird in komplett überarbeiteter Form in Betrieb genommen. Und ja, ein aus dem Großschwabhäuser Grund stammender Weihnachtsbaum (Zeitung berichtete) ziert die Marktplatz-Mitte. „Es ist ein ganz kleines Trostpflaster, klar“, sagte Daniel Illing, Leiter des Fachbereichs Veranstaltungen beim städtischen Eigenbetrieb Jenakultur. „Am Montag nach Totensonntag wird die Beleuchtung eingeschaltet.“

Marktmeister Oliver Klinke (rechts) und Daniel Illing, Fachbereichsleiter für Veranstaltungen bei Jenakultur. Foto: Thomas Stridde

Der Marktweihnachtsbaum und kein Weihnachtsmarkt dazu – das beschere ihm seltsame Gefühle, sagte Marktmeister Oliver Klinke. „Ich bin seit 1997 dabei. Und da fehlt irgendwas.“

Angesichts der Corona-bedingten Zusammenbrüche des Stadthaushalts könne man aber sogar noch froh sein, dass die Planung der neuen Beleuchtung weiter in die Vergangenheit zurückreicht und schon Anfang 2020 per Ausschreibung der Leipziger Spezialfirma NEL unter mehreren Bewerbern der Zuschlag erteilt wurde, so informierten Illing und Klinke. Der Marktmeister berichtete, dass es auch andere interessante Bewerber gab. „Zum Beispiel schön bunt und mit Rentier und so. Das waren aber auch die Teuersten; das hat die Entscheidung leicht gemacht.“

101 Schneekristallsternefür die 16 Kastanien

Die Leipziger mit ihren sehr guten und auch internationalen Referenzen böten genau das richtige Maß. So wird das Rathaus mit 108 Metern Lichterkette auf dem Dach ausgestattet. Und besonders wichtig: Die alte schadhafte Beleuchtung in den 16 Kastanien rund um den Marktplatz konnte im vorigen Jahr schon gar nicht mehr in Betrieb genommen werden. Jetzt sind die Bäume mit 101 Schneekristallsternen ausgestattet worden, die wechselnd in warmweißem und kaltweißem Licht leuchten, sagte Oliver Klinke. Für die 20 Meter hohe Fichte habe die Leipziger Firma über 800 warmweiße LED-Lichter auf 400 Metern Lichterkette konzipiert.

Jenakultur-Vize Carsten Müller berichtete, dass in die neue Beleuchtung 27.000 Euro investiert wurden. Pro Jahr seien 20.000 Euro an Investitionen für den Markt eingeplant. Die dringlich nötige neue Beleuchtung im Blick, habe man 2019 gar kein Geld aus dem Investitionsfonds ausgegeben.

Katrin Wunschel von der Agentur „Zimmer 3 Raumerlebnisse“ und KSJ-Mitarbeiter Andreas Hocke auf der Hebebühne beim Schmücken des Markt-Weihnachtsbaumes. Foto: Thomas Stridde

Nach Daniel Illings Einschätzung steht es gut um den Plan, das traditionelle Turmblasen des Blasmusikvereins Carl Zeiss in geeigneter Form zu retten. Ein wenig Vorbild könnten die sommerlichen Straßenpflasterfestspiele sein, als heimische Musiker Live-Klänge in die Innenstadt brachten. Da hätten sich die Leute sehr gut an die Hygiene-Abstände gehalten.

„Wir stehen bereit“, sagte dazu auf Zeitungsanfrage Uli Richter, Chef des Blasmusikvereins. Mit der Stadtverwaltung seien noch Details abzustimmen. Gar nicht – wie vorgeschlagen – vom Turme herunter zu blasen, geht den Musikern etwas zu weit, so deutete Uli Richter an. „Auf dem Turm zu blasen, das macht doch bissel die Tradition aus.“ Ein Kompromiss könne es sein, zwei Stücke auf dem Turm zu spielen und dann nach unten zu kommen. Entscheidend sei lediglich, das Publikum nicht so nahe zu haben.“ Auch würden die Musiker lieber an fünf statt der vier vorgeschlagenen Tage (des Grünen Wochenmarktes) auftreten.