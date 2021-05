Greenpeace-Aktive protestierte am Samstag in Jena vor der Edeka-Filiale in der Löbderstraße dagegen, dass die Lebensmittel-Gruppe weiterhin Fleisch aus tierschutzwidriger Haltung verkaufe.

Demo in Jena gegen Verkauf von Billigfleisch

Jena. Greenpeace protestiert vor Jenaer Edeka-Filiale

„Als größter Lebensmitteleinzelhändler muss Edeka aufhören, Billigfleisch auf Kosten von Mensch, Tier und Umwelt zu verramschen“, sagt Janina Weber von Greenpeace Jena. Konkurrenten wie Lidl und Rewe hätten bereits mit Zeitangaben angekündigt, in Zukunft kein Frischfleisch aus der schlechtesten Stufe 1 der freiwilligen Kennzeichnung „Haltungsform“ mehr anzubieten. Das Edeka-Unternehmen mit der Discounter-Tochter Netto setze jedoch auch weiterhin auf Fleisch aus industrieller Tierhaltung, das als weltweit größter Naturzerstörer enorme Treibhausgasemissionen verursache. Der Aktionstag fand in mehr als 30 Städten in ganz Deutschland statt.