Demo in Jena gegen Lehrstuhl-Aus

Mara Schneider war am Mittwoch Rednerin bei der Demo gegen die Abwicklung des Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte am Historischen Institut der FSU.

Jena. 150 Studierende kritisieren Abwicklung der Geschlechtergeschichte am Historischen Institut

150 Studentinnen und Studenten haben am Mittwoch auf dem Ernst-Abbe-Campus demonstriert gegen die geplante Stilllegung des Lehrstuhls für Geschlechtergeschichte am Historischen Institut der Friedrich-Schiller-Universität. Studentin Mara Schneider rief als Rednerin, man dürfe „der AfD nicht nachgeben“. Damit wies sie hin auf Aussagen der AfD im Landtag gegen die Gender-Forschung. Hintergrund: Die Philosophische Fakultät will die Juniorprofessur „Digital Humanities“ nach sechs Jahren Laufzeit als festes Angebot weiterführen, ohne dass für die feste Etablierung Geldmittel hinzukommen. Deshalb soll der Lehrstuhl Geschlechtergeschichte weichen, wenn dessen Chefin demnächst in den Ruhestand wechselt (Zeitung berichtete ausführlich). Mara Schneider animierte die Demo-Teilnehmer, gemeinsam zu skandieren: „Wir sind hier; wir sind laut, weil ihr uns den Lehrstuhl klaut.“ ide