Demo in Jena: Klingeln und radeln für den Klimaschutz

Jena. Aktivisten loben Jena für seine hochgesteckten Klimaziele

Die Klimaproteste per Rad auf die Straße bringen: Das demonstrierte am Sonntagabend die studentisch organisierte Aktion „Ohne Kerosin Nach Berlin“ (OKNB). 4000 Kilometer legen sechs Teams bei Wind und Wetter bundesweit zurück, bis sie sich am 10. September dem Klimacamp von Fridays for Future vor dem Bundestag anschließen. Die Gruppe, die in Jena Station machte und eine kleine Stadtführung über das Westviertel ins Paradies zum Uni-Campus erhielt, kam zuvor aus Erfurt. Ihnen schloss sich die Jenaer Ortsgruppe der Fridays for Future an, sodass am Ende etwa 50 Teilnehmer durch die Stadt rollten und klingelten.

Die Protestler fordern Klimaschutz-Maßnahmen wie die Verkehrs- und Energiewende. Positiv hervorgehoben wurde, dass Jena bis 2035 klimaneutral sein will.