Zu einer Demo zum Gedenken an den getöteten George Floyd kamen am Donnerstagabend in Jena hunderte Menschen zusammen.

Jena. Hunderte Teilnehmer haben am Donnerstag in Jena gegen Rassismus demonstriert.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Demonstranten in Jena fordern Aufarbeitung der Kolonialgeschichte

Eine Demonstration zum Gedenken an den in den USA von Polizisten getöteten George Floyd und gegen Rassismus bewegte sich am Donnerstagabend in Jena vom Holzmarkt über den Löbdergraben und Fürstengraben bis zum Faulloch.

Nach Polizeischätzungen waren es 400 Teilnehmer, Demonstranten gingen von 600 aus.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die zumeist jungen Demonstranten forderten unter anderem antirassistische Bildungspläne, die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte und ein Anti-Rassismus-Training für Polizisten.