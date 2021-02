Demonstration für Öffnung der Geschäfte bei Eiseskälte in Jena

Bei eisigen Temperaturen von minus 16 Grad versammelten sich am Mittwochmorgen erneut knapp 100 Vertreter der Friseur- und Kosmetikbranche auf dem Jenaer Marktplatz, um für die Öffnung ihrer Geschäfte zu demonstrieren. Wie schon vor einer Woche folgten sie dem Aufruf des Landesinnungsverbandes der Friseure und Kosmetiker Thüringen/Sachsen-Anhalt, an der „Aktion der toten Scheren“ teilzunehmen.

Darunter auch die angestellte Kosmetikerin Malika, die mit ihrer Kollegin zum zweiten Mal dabei war – diesen Mittwoch allerdings ohne ihre Chefin. „Sie war gezwungen, einen Minijob anzunehmen und konnte nicht kommen, weil sie gerade arbeitet“, so Malika. Für viele der Selbstständigen spitze sich die Lage immer weiter zu. Laut der Thüringer Landesinnungsmeisterin Sybille Hain seien die finanziellen Reserven vieler Unternehmen inzwischen vollkommen erschöpft oder reichen nur noch für wenige Wochen.

Die Demonstrierenden fordern deshalb nach knapp zwei Monaten Zwangsschließung, wieder ihrer Arbeit nachgehen zu dürfen sowie eine schnelle finanzielle Unterstützung vom Staat. Bis jetzt hat es für die Betriebe keine Hilfsgelder gegeben. „Wir hoffen, dass wir am 20. Februar wieder öffnen können“, so Friseurmeister und Vorstandsmitglied des Landesinnungsverbandes Sven Heubel.

Katrin Dickmann, die seit 21 Jahren Friseurin in Alt-Lobeda ist, hat dagegen den Optimismus verloren. „Ich rechne nicht damit, dass wir noch diesen Monat wieder aufmachen dürfen.“

Auch Oberbürgermeister Thomas Nitzsche wurde zu der Kundgebung eingeladen, war allerdings nicht anwesend. Laut Pressesprecher Kristian Philler hat Nitzsche an einem Krisenstab teilgenommen und konnte der Einladung deshalb nicht folgen. Ob die Friseursalons und Kosmetikstudios wieder öffnen dürfen, wird nun auf Landesebene entschieden. Nachdem die Stadt Jena in der Vergangenheit eigens strengere Verordnungen als das Land verabschiedet hatte, werde man dieses Mal keine Alleingänge machen und dem Entschluss höchstwahrscheinlich folgen, so Philler.