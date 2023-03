Den Hut vor der Jenaer Feuerwehr gezogen

Jena. Beim Neujahrsempfang des Jenaer Stadtfeuerwehrverbandes gab es auch viele nachdenkliche Worte.

Beim Neujahrsempfang des Jenaer Stadtfeuerwehrverbandes redete Verbandsvorsitzender Philipp Stacke nicht lange um den heißen Brei: An den Folgen der Corona-Pandemie haben auch die Feuerwehren bis heute zu knapsen. Er sprach von einer Lethargie, die sich verfestigt habe, er kam auf Sorgen wegen der Mitgliederzahlen und sinkender Einsatzstärke zu sprechen. „Der Schaden wird erheblich sein, wenn wir nicht zu alter Form zurückfinden“, sagte er.

Zumindest was den Neujahrsempfang betrifft, war wieder fast alles wie früher. Im Plenarsaal des Rathauses wurden langjährige Mitglieder geehrt und Beförderungen verkündet. Worte des Dankes überbrachte Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP): „Niemand trägt wie Sie auch die eigene Haut zu Markte“, sagte er und meinte damit, dass der Einsatz der Feuerwehrleute mit Gefahren für Leib und Leben verbunden sein kann. Die Stadt wolle alles in ihrer Macht stehende tun, damit die Rahmenbedingungen für die Feuerwehren stimmen.

Was das konkret bedeutet, erläuterte Jenas Sicherheitsdezernent Benjamin Koppe (CDU). Voraussichtlich im Juli sollen die Bagger im Technikpark „Am Egelsee“ anrücken, um den Neubau einer Rettungswache zu beginnen, die auch Heimstätte der Freiwilligen Feuerwehr Zwätzen sein wird. Bis Anfang 2025 soll das Gebäude fertig sein. Das Fahrzeugbeschaffungsprogramm geht weiter, auch wenn die Lieferzeiten mittlerweile bei zweieinhalb Jahren liegen. Beauftragt ist die Beschaffung zweier Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge (HLF) und eines Rüstwagens. Geplant ist ferner der Kauf eines Gerätewagens Logistik mit Fahrschulmodul für die eigene Führerscheinausbildung.

Feuerwehrleute sind die Berufs- oder Ehrenamtsgruppe, die das höchste Ansehen in der Jenaer Bevölkerung genießt. Um so entsetzter war Benjamin Koppe von Bildern, die es aus der Berliner Neujahrsnacht gab mit Beleidigungen und Übergriffen auf Feuerwehrleute. „Da stelle ich mir schon die Frage, in welche Richtung sich die Gesellschaft bewegt.“ Dazu komme, dass die Meinungen zu Konflikt-Themen der letzten Jahre in der Bevölkerung sehr weit auseinander gehen. Die „losen Enden“ wieder zusammenzuführen, sei eine große Aufgabe, zu deren Lösung auch die Feuerwehrvereine beitragen.

Feuerwehr darf nicht stehen bleiben

Peter Schörnig, der Feuerwehr-Chef bei der Stadtverwaltung, schwor die Feuerwehrleute auf die Zukunft ein. Die Aufgaben werden größer, einfach weil Jena wächst. Neue Hochhäuser im Stadtzentrum, Verdichtung allenthalben und Industrieneubauten wurden von ihm genannt, die auch brandschutztechnisch zu beachten sind. „Die Feuerwehr darf nicht stehenbleiben“, sagte Schörnig. Das Wachstum führe zu mehr Paralleleinsätzen und damit zu der Herausforderung, die neuen Fahrzeuge auch personell besetzen zu können. Zuletzt hatten die Freiwilligen Feuerwehren schon mehr als 200 Einsätze im Jahr.

Bevor es an die Auszeichnungen ging, fasste Philipp Stacke zusammen, warum die Feuerwehr diese Aufgaben meistern werde: „Feuerwehr ist kein Beruf oder Hobby, sondern eine Lebenseinstellung.“

Auszeichnungen

• Für eine mindestens zehnjährige Dienstzeit erhalten die Bronzene Brandschutzmedaille: Fabian Franke, Bernd Franke, Isabelle Maret, Johannes Hädrich, Axel Rosenkranz, Patrick Seidel, Florian Klimke, Melanie Thomas, Lucas Osada und Oliver Jäckel.• Nach 25 Jahren gibt es für Enrico Feser, Mario Vieweger und Ulrich Olthoff das Silberne Brandschutzehrenzeichen.• Weil er mindestens 40 Jahre bei der Feuerwehr ist, erhält Ralf Thomas das Goldene Brandschutzehrenzeichen.