Denkmaltag im Saaletal: Historische Einblicke vor Ort und online

Nach zweijähriger Bauzeit konnte am Freitag, 17. Juli, die sanierte Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz wieder für Passanten freigegeben worden.

Der Tag des offenen Denkmals ist in diesem Jahr stiller, wird aber nicht vollends wegen der Corona-Pandemie vergessen. Der Saale-Holzland-Kreis mit Landrat Andreas Heller (CDU) eröffnet den Aktionstag am Sonntag, 10 Uhr, auf der Carl-Alexander-Brücke in Dorndorf-Steudnitz. Erst kürzlich konnte die Stahlbogenbrücke saniert und wieder für Fußgänger und Radfahrer freigegeben werden. An Infoständen berichtet der Brückenverein über die Historie des Bauwerks und die Sanierungsphasen. Bis 16 Uhr sind die Akteure vor Ort.

Zudem sind die Dornburger Schlösser geöffnet, von 13.30 bis 16 Uhr werden unter anderem Führungen im Alten Schloss angeboten. Es kann zu Wartezeiten kommen.

Der Tautenburger Verschönerungsverein 1880 öffnet ab 10 Uhr die historische Zwetschgendarre am Ortseingang. Allerdings ist das Betreten immer nur für eine Person oder die Mitglieder eines Haushaltes erlaubt. Ab 14 Uhr führen die Vereinsmitglieder durch den Ort, Treffpunkt ist an der Bushaltestelle.

In Orlamünde führt der Burgverein von 13 bis 17 Uhr durch die Kemenate, außerdem verkaufen die Mitglieder eine Festschrift zum 25-jährigen Bestehen.

Der Hummelshainer Schlossverein ermöglicht Videoführungen durch das Jagdschloss. Rund um das Gelände sind sogenannte QR-Codes auf Infotafeln angebracht, über die der Link zu den Videos sichtbar wird.

In Jena beteiligt sich unter anderem das Deutsche Optische Museum am Denkmaltag – allerdings in digitaler Form. Von 11 bis 11.45 Uhr ist über eine Zoom-Konferenz ein Vortrag zur Geschichte der Optikerschule 1923/24 bis zur Neueröffnung des Museums 2023 zu hören. Weitere Infos unter zum Jenaer Programm unter https://planen-bauen.jena.de/de/tag-des-offenen-denkmals