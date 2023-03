Der 2. Lesefrühling in Jena startet am 15. März

Der durch seinen Liebesroman „Gut gegen Nordwind“ bekannt gewordene Bestseller-Autor Daniel Glattauer wird am 27. April in der Ernst-Abbe-Bücherei lesen.

Die Ernst-Abbe-Bücherei (EAB) Jena lädt zum 2. Jenaer Lesefrühling ein. Das Publikum kann sich zum Beispiel auf die preisgekrönte Journalistin Christine Westermann freuen, die am 15. April im Volksbad zu Gast sein wird, um über ihr neues Buch „Die Familien der anderen“ zu sprechen. Darin schreibt sie über die Lust zu lesen. Und damit eng verbunden über die Neugier auf das Leben der anderen. Mit ihrem neuen Buch erlaubt sie einen Einblick ins eigene Leben.

Auch der durch seinen Liebesroman „Gut gegen Nordwind“ bekannt gewordene Bestseller-Autor Daniel Glattauer wird am 27. April nach Jena in der Ernst-Abbe-Bücherei kommen und seinen neuen Roman „Die spürst du nicht“ vorstellen, in den er große Fragen wie die nach dem Wert eines Menschenlebens packt. Irmtraud Gutschke, die aus ihrem Buch über Hermann Kant lesen und über ihre Gespräche mit dem DDR-Autor erzählen wird, wird den Lesefrühling am Mittwoch, 15. März, in der EAB eröffnen.

Die brutale Selbstlüge einer ganzen Elterngeneration

Es folgen zwei Lesungen junger Autorinnen mit ihren Debütromanen: Am 25. März ist Theresa Pleitner mit ihrem Roman „Über den Fluss“ in der EAB zu Gast. Eine junge Psychologin meldet sich freiwillig, um in einem provisorischen Aufnahmelager am Rand einer deutschen Großstadt geflüchtete Menschen zu betreuen. Bald erfährt sie, wie begrenzt ihre Möglichkeiten sind, den Traumatisierten in der Einrichtung zu helfen.

Auch in Anne Rabes „Die Möglichkeit von Glück“ steht eine junge Frau im Mittelpunkt. Stine kommt Mitte der 80er in einer Kleinstadt an der ostdeutschen Ostsee zur Welt. Sie entlarvt die brutale Selbstlüge einer ganzen Elterngeneration. Rabe wird am 12. April in der EAB aus ihrem Debütroman lesen.

Ein brandaktuelles Thema greift die Lesung von Irina Kilimnik am 18. April auf. Die in der Ukraine geborene Autorin, die mit 15 nach Deutschland kam, führt der Leserschaft mit ihrem Roman „Sommer in Odessa“ ein Panorama der dortigen Gesellschaft vor Augen.

Die Lesungen von Theresa Pleitner und Irina Kilimnik werden im Programm „360 Grad – Fonds der Kulturen der Stadtgesellschaft“ der Kulturstiftung des Bundes gefördert. Der Eintritt ist frei. Ebenfalls freien Eintritt gibt es bei der Lesung mit Anne Rabe, da diese durch die Landeszentrale für politische Bildung gefördert wird. Tickets für die anderen Lesungen sind in der Jenaer Tourist-Information erhältlich.