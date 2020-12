Der besondere Blick auf die Stadt: Benefizaktion „Jena 2021“ auf Zielgerade

Die Benefizaktion fürs Hospiz Jena geht ins Finale: Der Wandkalender „Jena 2021 – die Stadt von ihren schönsten Seiten“ bietet 13 farbenprächtige Stadtansichten. Einige Exemplare sind noch als Last-Minute-Geschenk erhältlich.

Der Kalender ist im Rewe-Markt am Salvador-Allende-Platz in Lobeda-Ost und bei Rewe am Emil-Höllein-Platz in Jena-Nord im Verkauf. Zwei Euro pro abgesetztem Exemplar fließen als Spende ans Hospiz Jena, das auch im Corona-Jahr dringend auf Spenden angewiesen ist, um den Etat zu decken. Die Krankenkassen finanzieren die Einrichtung nur zu 95 Prozent, der Rest muss aus Spenden eingeworben werden.

Zudem ist der Kalender über unseren Lesershop in einer A2-Variante erhältlich. Dort gibt es auch wenige Restexemplare der A3-Variante.