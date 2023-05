Der Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt in Jena und im Saale-Holzland-Kreis bleibt aus

Jena/Saale-Holzland-Kreis. Anhaltender Zustrom Geflüchteter aus der Ukraine schlägt sich in der monatlichen Statistik nieder.

Die Frühjahrsbelebung setzt sich nach Ansicht der Arbeitsagentur in der Region nur schwach fort: So hat sich die Arbeitslosigkeit in Jena geringfügig verringert, und zwar um 5 Personen auf 3129. Die Quote lag im Mai bei 5,5 Prozent. Im Vorjahresmonat betrug sie 4,7 Prozent. Auch im Saale-Holzland ging die Zahl der Arbeitslosen um 5 Personen auf 1948 zurück. Die Quote lag im Mai bei 4,5 Prozent, 2022 waren es allerdings nur 3,7 Prozent. Die Ursachen hierfür liegen nach Angaben der Arbeitsagentur Thüringen Ost unter anderem im anhaltenden Zustrom Geflüchteter aus der Ukraine und einem zaghafteren Agieren der Unternehmen bei Neueinstellungen.

Im Mai meldeten sich in Jena 626 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das waren 106 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 627 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 30 mehr als im Mai 2022. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 189 Personen ihre Arbeitslosigkeit beend

Im Saale-Holzland-Kreis meldeten sich 381 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das waren 89 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 386 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 29 mehr als im Mai 2022. Im Mai meldeten sich 155 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 37 mehr als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 154 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 15 mehr als vor einem Jahr.

Durch das Jobcenter Saale-Holzland-Kreis wurden 62,8 Prozent aller Arbeitslosen betreut.