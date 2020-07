Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Der Geist von Egon Olsen

Feelgood-Managerin! Tatsächlich! Ich musste eine Online-Suchmaschine bemühen, war ich mir doch nicht sicher, ob es das Berufsbild tatsächlich gibt. 56.000 Ergebnisse haben mich überzeugt. Und doch bleibt der Exotenstatus, da es zum Beispiel keine geregelten Ausbildungswege gibt.

Ein Guter-Laune-Bär täte auch der Stadt ganz gut. Nach der Sommerpause will die Verwaltung jenen Investor präsentieren, der den Eichplatz bebauen darf. Und weil die Scharmützel, die den ersten Anlauf prägten und das Fiasko besiegelten, allen noch präsent sind, findet der Oberbürgermeister fast beschwörende Worte: „Wir sind nun an einem Punkt, an dem sich das langfristige, vertrauensvolle Zusammenwirken von Bürgern, Politik und Verwaltung ausgezahlt hat.“ Das zeugt natürlich von der Angst, die Geschichte könnte sich wiederholen. Gute Laune bekam ich an der Stelle der Presseerklärung, wo Thomas Nitzsche mit den Worten zitiert wird: „Damit haben wir einen guten Plan für Jena!“ Plötzlich war Egon Olsen ganz nah. Und wir wissen ja, welches Ende allen Plänen beschieden war.

Gute Laune soll auch eine Prämie bringen, die an Mitarbeiter der Stadtverwaltung gezahlt werden soll, die in der Coronakrise besonders belastet sind. Gute Laune verbreitet dabei der Personalrat nicht, er distanziert sich davon, und auch die grüne Fraktion hadert damit. Unter anderem wird kritisiert, dass die steuerfreien Prämie konträr zur Haushaltslage stünde.

Eine Feelgood-Managerin könnte auch in einem Wohnblock in der Werner-Seelenbinder-Straße helfen. Weil zwei Jungs sehen wollten, was zuerst auf dem Boden landet, warfen die Zehnjährigen am Donnerstag etwas Styropor und einen Joghurtbecher aus dem neunten Stock eines Mehrfamilienhauses. An diesem Experiment störte sich ein Mitbewohner des Hauses so sehr, dass er das Handy eines Jungen nahm und dieses ebenfalls aus dem neunten Stock schmiss. „Leider war hierbei die Gravitation so groß, dass das Telefon in sämtliche Bestandteile zersplitterte“, schreibt die Polizei.