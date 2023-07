Der große Schwof: Führung durch die spektakuläre Ausstellung der Kunstsammlung Jena mit Partyfotos aus der DDR

Jena. So feierte der Osten - über 300 Fotos von 31 Fotokünstlern sind zu sehen.

Die Kunstsammlung bietet am Sonntag eine öffentliche Führung durch die Ausstellung „Der große Schwof. Feste feiern im Osten“. Die Berliner Zeitung sprach erst jüngst von „sensationellen Party-Fotos“.

Es ist kein Geheimnis, dass eine jede Gesellschaft ihre innere Verfasstheit besonders deutlich über ihre spezifische Art des Feierns ausdrückt. Die Foto-Ausstellung stellt dies am Beispiel der DDR erstmals dar und scheut nicht die Breite der Beobachtung. Ausgestellt sind mehr als 300 Fotografien – vor allem aus den 1980er-Jahren – von 31 Künstlerinnen und Künstlern. Die Kapitel sind verrückt, langweilig, von außerordentlicher Schönheit oder so stumpf wie ein normierter Alltag nur sein kann. Sie sind so heterogen wie das Leben und die Lebenserfahrungen in diesem untergegangenen Land gewesen sind.

Sonntag, 9. Juli, 15 bis 16 Uhr.